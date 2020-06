Imaginile zilei: Inregistrarile surprinse de o camera de supraveghere, cu o femeie care "culege" mai multi puieti de tuia, s-a viralizat pe retelele de socializare

Foto: Facebook/ Adrian Ovidiu Moldovan (captura)

Foto: Facebook/ Adrian Ovidiu Moldovan (captura)

Foto: Facebook/ Adrian Ovidiu Moldovan (captura)

Foto: Facebook/ Adrian Ovidiu Moldovan (captura)

Ziare.

com

Este atenta la tot ce se intampla in jurul sau. Scoate din pamant 3 arbusti, ii scutura de pamant si ii indeasa in sacosa. Apoi pleaca tacticos.Videoclipul a fost postat saptamana trecuta pe Facebook , cu mesajul "La cules de tuia. Imagini de pe camera de supraveghere", si are deja 700.000 de vizualizari.