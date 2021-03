Impuscaturi in plina strada in Sectorul 1 al Capitalei, unde o femeie si-a gasit masina ciuruita. Trupele antitero il cauta pe autor

"Prin apel 112, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 4 Politie a fost sesizata de catre o persoana cu privire la faptul ca a gasit un geam spart la auto si un geam spart la imobil. In zona, persoana reclama prezenta mai multor bile metalice", informeaza Biroul de presa al DGPMB.Potrivit unor surse judiciare, mai multi martori ar fi auzit impuscaturi in zona.Potrivit Realitatea TV , o femeie si-a gasit masina sparta si a reclamat impuscaturile inca de la primele ore ale zilei. Aceasta crede ca s-a tras cu un pistol cu bile in autoturismul ei."Mi-am gasit masina ciuruita. Dupa ce am sunat eu la Politie, s-au mai auzit doua impuscaturi. Nu se astepta nimeni sa mai traga. Cand s-a tras a doua oara, atunci au intervenit... M-am speriat foarte mult. Unde este geamul spart este locul copilului meu. Stau de sase ani aici, nu s-a intamplat un astfel de incident. E o zona linistita. Sase bine am gasit. Politistii m-au intrebat la ce ora s-a intamplat, cum am gasit bilele. Persoana respectiva a tras fara tinta, nu a vrut sa raneasca oameni, probabil vrea sa faca valva", a spus femeia care si-a gasit masina avariata si a alertat Politia."Mai devreme a fost un apel la 112. O persoana a sunat si a spus ca si-a gast masina avariata. De asemenea, s-a tras intr-un imobil. Colegii mei s-au deplasat la fata locului pentru a vedea ce s-a intamplat. Din fericire nu a fost nimeni ranit. Colegii de la SRI erau in teren si au venit sa ne acorde sprijin. Urmeaza sa se stabileasca ce anume s-a intamplat acolo. Vorbim despre distrugere la acest moment si de nerespectarea armelor de munitie", a spus purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei - Diana Sarca.