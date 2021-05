Impuscaturi si tentativa de sinucidere in plina strada la Balti, al doilea oras ca marime al Republicii Moldova VIDEO

Incidentul s-a produs sambata, 29 mai, cand un echipaj de patrulare a fost anuntat de catre un trecator ca pe o strada din municipiul Balti, un pieton s-a aruncat intentionat in fata unui camion."Soferul TIR-ului a reusit sa franeze la timp. In acelasi timp, in trafic un alt sofer s-a apropiat sa ofere ajutor. Barbatul a scos un cutit si-a amenintat ambii soferi . Unul dintre conducatori a reusit sa-l sustraga si sa-i ia cutitul, insa acesta a mai scos din buzunarul hainei al doilea cutit, continuandu-si amenintarile", au relatat politistii.Intre timp, la fata locului au ajuns inspectorii de patrulare care au dus tratative de calmare, convingere si retragerea actiunilor ilegale. Insa, in acest timp, individul a atacat alti doi trecatori.In timpul operatiunii, unul dintre politisti a fost atacat cu cutitul. "A fost nevoit sa fie aplicata arma din dotare, efectuand o impuscatura de avertizare in plan vertical. Agresorul continua sa fie extrem de violent cu toti din jur, oamenii legii fiind nevoiti sa efectueze focuri in membrele inferioare ale acestuia imobilizandu-l", au mai mentionat inspectorii.Ulterior, acesta a incercat sa-si aplice o taietura in regiunea gatului, cu scop de sinucidere. Oamenii legii i-au acordat primul ajutor si au solicitat interventia medicilor.Persoana se afla in afara oricarui pericol. Pe acest caz a fost pornit un proces penal, relateaza TV8.md