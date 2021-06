Sindicatul Europol: In Academia de Politie au ramas santajistii Emiliei Sercan

"Daca vulpea nu poate fi urs, o imputernicm urs"

"In plin proces de reorganizare al Academiei de Politie, aducem in atentia factorilor de decizie din M.A.I. unele "vulnerabilitati", sa le spunem frumos, care par a trece neobservate in goana disperata dupa functii si in febra executiei persoanelor incomode.Dupa ce, in data de 24.05.2021, Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat in dosarul de santaj in care este implicat fostul rector al Academiei, IACOB Adrian, si astfel au fost date publicitatii detalii din rechizitoriu, constatam ca in cadrul institutiei activeaza inca persoane implicate, care au sprijinit, au avut cunostinta sau au incurajat la acel moment savarsirea faptei penale de santaj, ba chiar au fost promovate.Mai este important de mentionat ca actualul director de cabinet al ministrului Bode, cms. sef Marius Mihaila, a girat actuala echipa imputernicita a Academiei de Politie, pentru ca la randul sau a facut parte din echipa rectorului Iacob, pe care l-a ajutat sa ii "spele" lucrarea de doctorat care a fost plagiata, acordand un verdict de neplagiat", se arata pe site-ul Sindicatului politistilor Europol Sindicatul precizeaza ca este vorba despre subinspectorul Adrian Barbulescu," autor al faptei, care a fost repus in functie si in toate drepturile detinute anterior, ca urmare a incheierii unui acord de recunoastere a vinovatiei (care, in planul procesual penal echivaleaza cu recunoasterea comiterii faptei si acceptarea incadrarii juridice pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala)"."In acest caz, subliniem inca o data necesitatea reanalizarii statutului politistului in ceea ce priveste consecintele reduse pe care unele solutii pronuntate in procesul penal le au asupra raporturilor de serviciu ale politistilor inculpati", mai arata sindicalistii.Europol in evoca si pe subinspectorul Gabriel Chirila, care a fost imputernicit instructor al studentilor din anul 3, viitori ofiteri de politie peste 2 luni.Functiile de sef detasament puteau fi ocupate, in mod transparent, prin scoaterea la concurs, existand aprobarea M.A.I. in acest sens, insa la nivelul Facultatii de Politie se dispun in continuare imputerniciri, intrucat "favoritii" nu indeplinesc conditiile de ocupare a postului (tocmai in ceea ce priveste vechimea in minister si/sau in functii) si pentru a-i ajuta, continua sa ii imputerniceasca in vederea acumularii vechimii necesare. Sau, cum s-ar spune: "daca vulpea nu poate fi urs, s-o imputernicim urs".Inspectorul principal de politie Ionut Iordache, un alt politist care apare in rechizitoriu, coordoneaza, din postura de instructor superior, evident tot imputernicit, activitatea desfasurata de Chirila Gabriel pentru formarea viitorilor ofiteri, si totodata l-a sprijinit pe acesta si in alte activitati desfasurate in timpul programului de lucru si remunerate din bani publici, cum ar fi transcrierea in format word a tezei de doctorat a jurnalistei Emilia Sercan.Subcomisarul de politie Catalin Golop, un apropiat al lui Ionut Iordache director de departament la Departamentul de Pregatire Generala din Facultatea de Jandarmi."Fara sa detina grad didactic, domnul Golop a ocupat functia prin alegeri si coordoneaza in prezent inclusiv cadre didactice cu grad didactic universitar, care i-au fost profesori si care desfasurau activitati didactice si de cercetare stiintifica in timp ce acesta organiza cu membrii grupului de WhatsApp "echipa-echipa" salvarea rectorului Iacob.Politistul despre care vorbim a fost initial chiar studentul-doctorand al fostului rector Iacob, iar in anul 2020, sub coordonarea altui conducator, a sustinut o teza de doctorat intr-un domeniu fara nicio legatura cu activitatea sa profesionala (Traficul de persoane cu impact major la adresa securitatii nationale)", mai arata Europol.Sindicalistii mai spun ca, "in acelasi spirit al distribuirii recompenselor a fost imputernicit si decanul Facultatii de Jandarmi - Catalin Vasile, care nu are nicio legatura cu pregatirea militara, dar a dovedit reale aptitudini de coordonare editoriala pentru o serie de articole defaimatoare la adresa unor persoane din cadrul Academiei de Politie considerate "incomode".Fara sa fi a absolvit vreo institutie de formare din sistemul de ordine publica si siguranta nationala, si cel mai probabil fara a fi efectuat macar stagiul militar, domnul decan, evident imputernicit si el, si-a asumat desfiintarea departamentelor din Facultatea de Jandarmi, contrar opozitiei argumentate temeinic de cadre didactice universitare cu experienta in domeniu, amestecand in acelasi stat didactic disciplinele de pregatire militara cu cele de pregatire fizica, pentru ca stie dumnealui de la televizor ca "tirul este o disciplina sportiva"".Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie , a anuntat, luni, ca a semnat un ordin prin care a retras acreditarea Scolii doctorale de la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti Anisie a precizat ca decizia a fost luata in urma unui raport al Consiliului de Etica si de Management Universitar."In urma raportului Consiliului de Etica si de Management Universitar, am realizat un ordin de ministru prin care am retras acreditarea Scolii doctorale de la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti", a informat ministrul Educatiei, citat de Agerpres.Monica Anisie participa la Biblioteca Centrala Universitara la lansarea procesului de consultare publica pentru elaborarea Strategiei privind digitalizarea Educatiei.