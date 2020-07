In prima jumatate a acestui an au fost liberate conditionat aproape 700 de persoane. Cei mai multi sunt criminali si violatori, trei detinuti aveau sentinte pe viata

De la inceputul anului, 697 de persoane condamnate pentru omor, viol si talharie au fost liberate conditionat, trei fiind condamnate la detentie pe viata.Potrivit ANP, 273 dintre acestea au fost condamnate pentru omor, 34 fiind cazuri de omor deosebit de grav.Dintre cei pusi in libertate, 114 se aflau in inchisoare pentru viol.Incepand din 2016, numarul total al persoanelor condamnate pentru omor, viol si talharie puse in libertate conditionat a fost de 10.833, 32 dintre acestea avand condamnari pe viata.Cele mai multe liberari conditionate din aceasta perioada s-au inregistrat in 2016, cand numarul celor liberati conditionat a fost de 2.620 de persoane, cinci fiind condamnati. pe viata - 891 condamnati pentru omor, peste 300 pentru violsi mai mult de jumatate pentru talharie.In 2018, peste 1.000 de persoane acuzate de omor si peste 400 de condamnati pentru viol au fost pusi in libertate.Anul trecut, 1,841 de condamnati pentru omor au fost liberati conditionat, 4 fiind condamnati pe viata.