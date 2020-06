Inalta Curte lamureste o problema de drept fara precedent: Notiunea de politist din Codul Penal include si politistul local

Iata minuta Inaltei Curti:

Inalta Curte a admis o sesizare formulata de Curtea de Apel Oradea - Sectia penala, intr-un proces in care, magistratii judeca un barbat din Oradea care a lovit si amenintat un politist local. JUdecatorii voiau sa afle daca daca notiunea de politist din definitia infractiunii de ultraj include si politistul local.Ultrajul este o infractiune contra autoritatii, care pedepseste amenintarea, vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul savarsite impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii.Infractiunea are si o agravanta, in cazul faptelor comise asupra politistilor sau jandarmilor, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii. In acest caz, pedeapsa se majoreaza cu jumatate."Admite sesizarea formulata de Curtea de Apel Oradea - Sectia penala si pentru cauze cu minori in dosarul nr.13613/271/2018 prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea de principiu a urmatoarei chestiuni de drept:Stabileste ca, in interpretarea dispozitiilor art.257 alin.(4) din Codul penal, notiunea deare in vedere si persoana care exercita functia de politist local in temeiul Legii politiei locale nr. 155/2010.Obligatorie de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedura penala.Pronuntata in sedinta publica astazi, 22 iunie 2020. Dupa redactarea considerentelor si semnarea deciziei, aceasta se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I," decide Inalta Curte.