Inca un membru al Clanului Duduianu, retinut in dosarul manelistilor jefuiti si pusi sa cante gratis la petreceri

Un alt barbat de 36 de ani saltat de politie in urma perchezitiilor in acest dosar a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pentru doua infractiuni de taharie calificata si doua infractiuni de complicitate la santaj.In urma cu o saptamana, pe 22 iulie, noua membri ai grupului Duduianu au fost dusi in fata instantei, cu propunere de arestare preventiva. Printre ei sunt si capii clanului, cunoscuti sub poreclele Seif, Aramis si Denom, au confirmat surse judiciare pentru Ziare.comPe 21 iulie, peste 100 de politisti au facut 11 perchezitii domiciliare in judetele Ilfov, Teleorman si Capitala, pentru a-i ridica pe membrii clanului Duduianu. Au fost aduse la audieri 13 persoane, iar dintre acestea, noua au fost retinute, marti seara.Membrii clanului Duduianu sunt acuzati ca ar fi talharit mai multi manelisti si le-ar fi luat banii castigati de acestia la diverse evenimente, ori i-ar fi santajat sa cante pe gratis la petrecerile lor.Printre victime se afla Florin Salam, Nicolae Guta si Tzanca Uraganul au facut plangeri la politie spunand ca au fost obligati sa cante gratis la petreceri de mai multi membri ai clanului Duduianu.Au fost si cazuri in care, interlopii ii chemau pe manelisti sa le cante la chefuri, le aruncau bani pentru a se lauda, iar la final le luau banii inapoi.Au fost si situatii in care interlopii cereau taxe de protectie de la manelisti.