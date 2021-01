Infotrafic: Ceata pe mai multe drumuri din judetele Bacau, Galati si Iasi. In unele zone, vizibilitatea este redusa sub 50 de metri

Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, sambata dimineata nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteorologice.Pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti, A4 Ovidiu-Agigea si DN 1 Bucuresti - Brasov se circula in conditiile unui carosabil uscat, cu vizibilitate buna, valorile de trafic fiind reduse.Pe mai multe artere din judetele Bacau, Galati si Iasi se semnaleaza ceata, vizibilitatea fiind redusa, pe alocuri, sub 50 de metri.Politistii ii sfatuitesc pe soferi sa ruleze cu prudenta sporita, sa mareasca distanta de siguranta intre vehicule, sa nu faca manevre riscante si sa foloseasca luminile de ceata, pentru a evita accidentele rutiere.De altfel, meteorologii au emis atentionari nowcasting Cod galben de ceata, valabile pana la ora 10.00, in judetele Galati, Iasi, Bacau (in zonele Podu Turcului, Rachitoasa, Corbasca, Stanisesti, Glavanesti, Motoseni, Pancesti, Parincea, Ungureni, Plopana, Dealu Morii, Gaiceana, Huruiesti, Tatarasti, Traian, Lipova, Filipeni, Vultureni, Odobesti, Colonesti, Rosiori, Secuieni, Oncesti, Izvoru Berheciului) si Vaslui. Acolo, se va semnala, local, ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.