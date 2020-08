Infractor periculos fugit din Spitalul de Psihiatrie din Stei. Era internat fiindca si-a maltratat familia

"Politistii din cadrul Politiei orasului Stei au fost sesizati la 4 august a.c., la ora 6.40, de reprezentantii Spitalului de Psihiatrie si Masuri de Siguranta Stei ca un barbat de 43 de ani, din comuna Balc, sat Almas, judetul Bihor - Boer Gavril Marius - a fugit din spital in cursul diminetii de 4 august 2020 si nu a mai revenit", a transmis, marti, Politia Bihor.Sursa citata aprcizat ca barbatul era internat medical provizoriu in respectiva unitate sanitara specializata din cursul lunii iulie, pentru savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu si lovire si alte violente asupra unui membru al familiei.Barbatul are urmatoarele semnalmente: inaltime 1,65 - 1,70 m, greutate 70 kg., constitutie atletica, fata ovala, ochi verzi, par saten.Cetatenii care pot furniza orice informatii in legatura cu aceasta persoana sunt rugati sa contacteze cea mai apropiata unitate de Politie si sa apeleze gratuit numarul de telefon 112!