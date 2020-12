Inghesuiala de nedescris la deschiderea unui magazin, in mall-ul din Craiova. Politia a impartit amenzi

Imaginile cu imbulzeala au aparut pe paginile de socializare, cei mai multi dintre doljeni reprosandu-le autoritatilor ca in astfel de situatii nu se iau masuri, dar si celor care, pentru anumite oferte ale centrelor comerciale, nu mai tin cont de regulile impuse in aceasta perioada.Dupa publicarea imaginilor, politia a anuntat ca reprezentantul unei magazin din Craiova a fost amendat cu 5.000 de lei pentru ca, in momentul deschiderii acestuia, mai multe persoane s-au inghesuit la diverse promotii si nu au respectat masurile de distantare fizica.Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Dolj, joi dimineata, politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in incinta unui centru comercial din Craiova, sunt mai multe persoane care nu respecta masurile de distantare fizica impuse in contextul starii de alerta, anunta News.ro."La fata locului au fost directionate mai multe echipaje de politie din cadrul sectiei, care au stabilit ca, in aceasta dimineata, in incinta centrului comercial s-a deschis un magazin fapt pentru care mai multe persoane s-au prezentat pentru a face cumparaturi, fiind diverse promotii. Avand in vedere cele constatate, politistii au aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 5000 de lei, conform Legii 55/2020, reprezentantului magazinului, un barbat de 32 de ani, din Craiova, in calitate de organizator", se arata in comunicatul IPJ Dolj.De asemenea, politistii au mai aplicat 19 sanctiuni contraventionale, conform legii 55/2020, pentru nerespectarea masurilor de distantare fizica.IPJ Dolj recomanda cetatenilor sa evite aglomeratia, sa pastreze distantarea fizica, sa poarte masca de protectie si sa nu se expuna la riscuri.