Barbat injunghiat in centrul orasului Deva. Martorii filmeaza amuzati scenele sangeroase: "Mai da-i, in spate!" VIDEO

Un barbat de 48 de ani a fost injunghiat in piept cu cutitul de un individ in varsta de 38 de ani, scrie adevarul.ro . Agresorul a fost retinut de politisti.In clipul publicat pe Internet se vede cum agresorul scoate un cutit dintr-un ghiozdan si il fugareste pe celalalt pe trotuar, apoi in mijlocul strazii, unde incerca sa il loveasca, de mai multe ori, cu cutitul. Martorii se amuza de scena violenta si chiar il incurajeaza pe agresor sa isi atace victima. "Dar ce bine le arunca aici, stii, la barba", se aud comentariile trecatorilor."Da-i dracu", este un al comentariu care poate fi auzit in clip."Mai da-i, da-i in spate. Hopa", se aude un alt martor, in timp ce cei doi barbati se lupta."Are cutit, ba, esti prost?", constata cineva, in timp ce barbatul atacat striga: "Chemati Politia".Chiar si dupa ce scena a devenit sangeroasa , unii dintre trecatori se amuza."Miercuri, pe 8 iunie, Politia Deva a fost sesizata la 112, cu privire la faptul ca, pe trotuarul din fata Spitalului Judetean din municipiul Deva, pe fondul un conflict spontan, un barbat in varsta de 38 de ani l-a injunghiat cu un cutit pe un alt barbat in varsta de 48 de ani. Victima a fost ranita in zona pieptului. Agresorul a fost retinut de politisti si a fost adus la audieri. "Atat victima cat si agresorul sunt din municipiul Deva. In acest moment victima se afla la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala pentru infractiunile de tentativa de omor si deranjarea ordinii si linistii publice", a informat Carla Strujan, reprezentanta Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara.