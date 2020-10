Seful Serviciului Arme din Politia Timis, inregistrat cand punea la cale deschiderea unui videochat. Cum justifica politistul discutiile

Noi informatii ies la iveala in cazul sefului Serviciului Arme din Politia Timis, Nicolae Boia, acuzat ca si-a santajat amanta care l-a parasit si ca si-a cumparat masina pe numele unei firme detinute de un om de afaceri pe care ar trebui sa il controleze.Potrivit sursei amintite, seful de la Arme a participat, impreuna cu amanta sa si cu omul de afaceri Ioan Mihoc, la o discutie cu un consultant din domeniul afacerilor de videochat. In cadrul discutiei, care ar fi avut loc in vara acestui an, consultantul le ofera politistului, amantei sale si omului de afaceri prezent la discutie sfaturi despre ce inseamna deschiderea unui videochat. Consultantul le ofera celor trei informatii despre cum trebuie amenajat spatiul, cum trebuie cautate fetele care sa lucreze acolo si cum pot fi obtinuti cat mai multi bani.Sursa citata mai arata ca, la un moment dat, in discutie intervine si Nicolae Boia, care propune ca una din camerele viitorului studio de videochat sa fie amenajat sub forma unei sali de clasa., spune Boia, care propune si ca fetele sa fie imbracate in politiste., mai spunea seful de la Arme in timpul discutiilor, potrivit adevarul.ro Seful Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, care a declarat ca nu a avut nicio relatie cu femeia care il acuza de santaj, folosind-o doar pentru a obtine informatii de la ea, spune ca discutiile despre studioul de videochat erau in acelasi registru, el intrand in rolul unui om de afaceri interesat de deschiderea unui studio de videochat pentru a strange informatii.", a declarat seful Serviciului Arme din cadrul Politiei Timis pentru adevarul.ro.