Ultima metoda prin care escrocii au reusit sa lase fara economii mii de oameni pe platforma de anunturi OLX

De obicei, infractorii muta discutia de pe mesageria site-ului pe whatsapp sau prin sms, asa incat sa scape de controalele platformei.Jurnalistii de la Stirile Pro TV au stat de vorba cu unul dintre pagubiti."Mi-a dat niste printuri prin care spunea ca poate sa imi trimita direct banii si eu sa pun ulterior produsul prin colet, am zis ok si la un moment dat mi-a da un link prin care mi-a spus ca acolo trebuie sa intru, sa pun datele cardului ca apoi sa primesc banii pe card", povesteste Gabriel.Acesta s-a conformat si a facut tot ce i s-a cerut. A renuntat la tranzactie in ultimul moment cand individul care trebuia sa-i vireze banii i-a cerut sa aiba pe card o suma minima de cinci sute de lei. Aceasta este una dintre pretentiile celor care se ocupa cu astfel de inselatorii, le cer victimelor sa aiba in cont o suma minima pentru verificarea cardului.Reprezentantii OLX confirma pentru Pro TV ca aceasta este cea mai recenta variatiune a schemei pe care au identificat-o si amintesc ca nu este niciun motiv pentru care cineva v-ar intreba cati bani aveti pe card.Linkul de plata te duce catre o pagina care cloneaza site-ul oficial OLX sau al unei firme de curierat, moment in care infractorii pescuiesc datele de card ale utilizatorilor.Din decembrie pana acum, OLX a inregistrat in jur de opt mii de sesizari, a inchis peste 3700 de site-uri clona si colaboreaza cu politia in 130 de anchete, in care clientii au ramas fara sume importante.Daca picati in astfel de capcane, cereti bancii sa blocheze cardul. Iar daca ati ramas fara bani, depuneti o plangere la Politie.