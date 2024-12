Interlop eliberat din greseala din arest, prins dupa sase luni

Interlopul Adrian Marin Botez, cautat de peste sase luni, dupa ce a fost eliberat din greseala din arestul Capitalei, desi fusese condamnat la zece ani de inchisoare pentru ca a incercat sa il omoare pe Dumitru Mironescu, a fost prins in Cluj-Napoca, masina acestuia fiind blocata de politisti in trafic.

Politia Romana arata, intr-un comunicat de presa, ca in municipiul Cluj-Napoca a fost pus in aplicare, vineri, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis pe numele unui barbat de 37 de ani.

Surse din Politie au declarat, pentru Mediafax, ca este vorba despre Adrian Marin Botez, care era cautat din iulie 2014, dupa ce subofiteri de la arestul Politiei Capitalei l-au lasat sa plece, desi primisera o minuta de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in care se arata ca Adrian Marin Botez a fost condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare.

Potrivit surselor citate, masina in care se afla Adrian Botez a fost blocata vineri in trafic, in municipiul Cluj-Napoca, iar din primele informatii rezulta ca acesta ar fi avut la el o arma.

Sursele citate au mai spus ca Adrian Botez a locuit in Cluj-Napoca, intr-o vila inchiriata prin intermediul unor persoane.

Politia Romana a precizat, in comunicatul citat, ca, in cadrul operatiunii, au fost depistate opt persoane, despre care exista suspiciunea rezonabila ca i-ar fi acordat sprijin acestuia, pentru a se sustrage de la executarea pedepsei. Cele opt persoane urmeaza sa fie cercetate pentru favorizarea infractorului.

Cei trei subofiteri de la arestul Politiei Capitalei care l-au lasat liber pe Adrian Botez, dupa ce acesta a fost condamnat definitiv pentru ca a incercat sa il omoare pe Dumitru Mironescu, sunt cercetati de procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 4, pentru neglijenta in serviciu.

Cercetarile au fost deschise dupa ce, in noaptea de 30 iunie spre 1 iulie 2014, la arestul Politiei Capitalei a venit o minuta de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in care se arata ca Adrian Marin Botez a fost condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare.

Angajatii de la arest ar fi interpretat in mod gresit documentul trimis de instanta si ar fi crezut ca Botez trebuie, de fapt, pus in libertate, astfel ca acesta a fost eliberat in acea noapte. Adrian Botez a fost dat atunci in urmarire, politistii reusind sa il prinda dupa mai bine de sase luni.

