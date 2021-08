Un interlop care s-a filmat în timp ce se droga și îl amenința cu un pistol pe șeful poliției din Dâmbovița, reținut de polițiști VIDEO

Reacția IPJ Dâmbovița

Supărat că a rămas fără permis după ce a fost prins conducând sub influenţa drogurilor, acesta s-a filmat în timp ce îl ameninţa pe şeful Poliţiei cu un pistol , dar şi o grenadă.„Vreau şi eu ca Antofie să vină să îmi spargă şi mie uşa acum. Să nu spună că dau cu cauciuc....vreau să îmi spargă uşa. Sunt pregătit. Dacă e să mă duc la pârnaie nu mă duc că m-ai prins pe mine drogat la volan. Nu, nu, dacă e să mă duc la pârnaie mă duc pentru că te mierlesc mă. Sparge-mi uşa, dar să fii pregătit când mi-o spargi, nu să vii cu doi, trei inşi. Că degeaba vii cu doi, trei inşi. Aveţi veste antiglonţ? Ia uite-o. Independenţei, H3, et. 1, apartament 2. Vă aştept! Hai, Antofie după mine”, spune bărbatul în înregistrare. După o percheziţie domiciliar ă, bărbatul a fost săltat de mascaţi şi dus în arestul IPJ Dâmboviţa.„La data de 31 iulie a.c., ca urmare a unei postări publicate pe o reţea de socializare, de către un bărbat de 40 de ani, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ultraj, faptă prevăzută de art. 257 din Codul Penal, deţinerea de droguri pentru consum propriu fără drept, faptă prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000 şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, faptă prevăzută de art. 342 din Codul Penal.Precizăm ca persoana în cauză, în cursul serii de 30 iulie a.c., a fost implicată intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Aceasta a fost condusă la o unitate medicală unde i-au fost prelevate probe de sânge şi urina, iar din rezultatele preliminare, testul a fost pozitiv pentru consumul unor substanţe interzise. În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de art. 336 din Codul Penal.În aceasta dimineaţa, 2 august, în urma unei acţiuni a poliţiştilor, persoana respectivă a fost prinsă, aflându-se în custodia noastră pentru a se efectua activităţi procedurale în cauză.Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea activităţii infracţionale şi dispunerea măsurilor prevăzute de lege”, se arată în comunicatul IPJ Dâmboviţa.