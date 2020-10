Interlopi de Romania: Radiografia clanului Corduneanu, gruparea construita dupa reguli tip "al-Qaeda"

Cum au scapat de puscarie

Eliberat pentru buna-purtare

Fost sportiv si subofiter in Armata si MAI

De la sportiv, la interlop

Au dat statul in judecata

A luat numele sotiei

Vrea sa devina scriitor

Momentele spectaculoase

Clanul Corduneanu activeaza in Iasi, iar numele membrilor gruparii au ajuns celebre in toata tara si chiar peste hotare din cauza scandalurilor, a actelor de violenta si a furturilor.Mai bine de zece ani de procese au dus la prescrierea unor acuzatii grave in dosarul de crima organizata al clanului iesean Corduneanu. Anularea interceptarilor realizate de SRI in baza unei decizii CCR , in acest caz, a lasat procurorii DIICOT fara probe.La 31 ianuarie 2020, Curtea de Apel Cluj a decis definitiv ca in cazul a 24 din cei 27 de membri ai clanului Corduneanu, judecati in acest dosar sa fie date decizii de achitare sau au constatat prescrierea mai multor infractiuni.Liderul clanului, Costel Corduneanu, a scapat de acuzatiile grave ( trafic de persoane, trafic de minori, santaj sau spalare de bani), dar a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pentru instigare la mai multe infractiuni informatice, mai exact pentru ca a platit un hacker sa ii spioneze laptopul fostei neveste, pentru a descoperi daca aceasta face sau nu videochat.Costel Corduneanu a stat in arest preventiv in acest dosar aproximativ 1 an si 3 luni, ceea ce inseamna ca poate cere eliberarea conditionata in cursul acestui an. El a fost retinut pe 17 ianuarie 2010 si a stat in arest preventiv in perioadele 18 ianuarie 2010-10 martie 2011 si 27 septembrie 2011-6 octombrie 2011.Costel Corduneanu a fost eliberat conditionat la 16 septembrie prin decizia Tribunalului Mures care a apreciat ca timpul executat din pedeapsa este suficient pentru ca interlopul iesean "sa-si insuseasca scopul preventiv si educativ al acesteia, astfel incat pe viitor sa nu mai comita si alte fapte infractionale si sa poata fi redat societatii".De altfel, liderul Cordunenilor a depus in ultimele luni mai multe solicitari in instanta pentru a fi eliberat, el invocand ca, in urma unei decizii formulate de magistratii din Mehedinti, care i-au scazut din pedeapsa perioada petrecuta in arest preventiv, a intrunit fractia necesara inca din vara."Instanta de control are in vedere in special faptul ca desi contestatorul condamnat, potrivit mentiunilor fisei de cazier judiciar, este cunoscut cu antecedente penale, condamnarile anterioare dateaza din 1999, respectiv 2000, contestatorul fiind liberat conditionat la data de 24 ianuarie 2011, data de la care comportamentul contestatorului a suferit modificari, acesta nemaisavarsind alte fapte de natura penala.Totodata, instanta constata ca acesta a mentinut legatura cu familia prin intermediul vizitelor, a convorbirilor telefonice, a connvorbirilor telefonice, on-line si prin intermediul corespondentei, fiind sustinut moral si finaciar de acestia si figureaza in caracterizarea inaintata de Penitenciarul Targu Mures ca fiind o persoana cu un comportament adecvat, manifestand complianta la normele institutionale", se arata in motivarea judecatorilor.Inainte de a fi cunoscut drept liderul celui mai de temut clan de interlopi din Iasi, numele lui Costel Corduneanu era legat de performanta sportiva. A fost unul dintre cei mai buni luptatori pe care i-a dat municipiul Iasi, fiind campion mondial la cadeti, vicecampion european si participant din partea Romaniei la doua editii ale Jocurilor Olimpice. La Barcelona , in 1992, unde a obtinut locul noua si la Atlanta, in 1996, cand s-a clasat pe locul 14.La cele doua competitii, Costel Corduneanu s-a imprietenit cu mari sportivi ai Romaniei, cum ar fi Leonard Doroftei si Laura Badea."Pentru astia care m-ati considerat si ma considerati << interlop >> . Am fost sportiv si am reprezentat tara, asta nu stiti sa dati la ziare, pe net, la tv", scria Costel Corduneanu, intr-o postare mai veche pe Facebook Mai mult, putini stiu ca, inainte de a inchega cel mai solid clan din zona Moldovei, Corduneanu a fost angajat cu grad de subofiter in cadrul cluburilor Steaua Bucuresti si Dinamo Brasov, conform Adevarul.Nu se precizeaza cu exactitate insa de cand familia lui Costel Corduneanu s-a transformat in Clanul Corduneanu. Totul ar fi inceput insa prin anii '90. Banii prea putini l-au facut pe sportiv sa se transforme in interlop. "Din cauza ca banii castigati la lupte in tara erau prea putini, Costel lupta pentru echipe din Elvetia si Germania din septembrie pana in decembrie si se mai descurca.In cele din urma, lipsurile materiale s-au dovedit a fi prea mari, iar Costel a apucat-o pe acest drum", a povestit Gheorghe Brosteanu, fostul antrenor al lui Costel Corduneanu, pentru Adevarul Provenea dintr-o familie nevoiasa cu 11 copii. Costel, asa cum ii spun cei apropiati, a intrat de mic in sectia de lupte a Clubului Sportiv Nicolina din Iasi.Antrenorul sau spunea ca era dotat de la natura cu abilitatile necesare pentru a face performanta. In 2002 a renuntat la activitatea sportiva.Insa inca de la inceputul anilor 2000, autoritatile au incercat sa sparga clanul de la Iasi. Despre gruparea Corduneanu se spunea ca are ramificatii de tip mafiot si ca ar fi fost construita pe modelul raketilor din Rusia . In 2004, cei mai importanti membri ai retelei, Costel si Vasile Corduneanu, erau retinuti pentru aderarea la o grupare infractionala organizata. In 2005, liderii clanului si mai multi locotenenti au fost trimisi in judecata, fiind acuzati ca ar fi adus in Romania droguri de risc, cum ar fi cannabis sau ecstasty, pe care le-ar fi vandut ulterior pe piata din Romania sau in tarile baltice. Procesul s-a intins pe o perioada foarte mar e. In final cei mai importanti membri trimisi in judecata au fost achitati. Au fost condamnati mai multi locotenenti ai clanului, dar si unul dintre frati, Florinel Corduneanu, care au primit pedepse cu executare.In 2013, Costel Corduneanu si Vasile Calin s-au indreptat apoi impotriva statului roman, invocand ca prin actiunea derulata de procurori impotriva lor le-a fost lezata imaginea.Costel Corduneanu spunea ca unul dintre prejudiciile de imagine aduse de statul roman a fost reprezentat de modul in care procurorii i-au prezentat mediei: o grupare de tip mafiot.In 2015, Tribunalul Iasi a decis ca liderul Cordunenilor sa primeasca daune morale de 10.000 de lei pentru suferinta pricinuita de un dosar penal de trafic de droguri in care interlopul a fost achitat dupa un deceniu. Suma este infima fata decat a solicitat Costel Corduneanu in actiunea sa, interlopul cerand de la stat daune morale de doua milioane de lei. Si fratele sau Vasile Calin, a castigat un proces similar, primind 30.000 de lei.Iar Adrian Corduneanu zis Beleaua, a castigat si el un proces, in 2011, in urma caruia statul a fost obligat sa ii plateasca 15.000 de lei. El fusese achitat intr-un dosar de violenta, din 2003, atunci cand a fost acuzat ca ar fi talharit nepoata unui politist.Cand s-a casatorit cu a doua sa sotie, Alina Bogdan, si-a schimbat numele de familie in Bogdan, dar a revenit la vechiul nume de familie dupa ce au divortat. Si fratele sau, Vasile Calin si-a schimbat numele dupa cel al sotiei.Nu se stie exact daca aceste gesturi erau unele de dragoste sau cei doi incercau sa-si piarda urma. Autoritatile romane spun insa ca in Romania, schimbarea numelui nu ii ajuta prea mult pe infractori, avand in vedere ca verificarea in baza de date se face, de fapt, dupa CNP.Singurul interlop roman cu pagina de Wikipedia , Costel Corduneanu anunta ca se lasa de infractiuni si se apuca de scris.Recent, acesta a declarat publicatiei BZI ca nu mai vrea sa se intoarca la puscarie si ca va scrie trei carti. "Am facut vreo sase ani de puscarie, in total. Nu am facut mult, dar imi ajunge. Gata. Nu mai vreau. Am o varsta. Eu vreau sa ma apuc de scris, sa ies din lumea asta. Vreau sa scriu o carte despre viata mea, una despre justitie si una despre penitenciarele din Romania. Am 50 de ani, vreau sa am grija de copii, de nepoti. Nu mai vreau sa am probleme cu legea", a spus Costel Corduneanu.La un termen de judecata al dosarului Corduneanu, aflat pe rolul Tribunalului Maramures, Costel Corduneanu a depus la dosar un contract de munca incheiat intre el si o firma din Suceava. Potrivit documentului, liderul gruparii are un salariu brut de 720 de lei. Conform fisei postului, locul de desfasurare a muncii este in punctele de lucru ale societatii, in judetele Iasi, Suceava, Bihor, Arad, Cluj. Corduneanu are sarcina de a participa la incheierea de contracte si la negocieri intre firma sa si alte societati.In fata instantei, Costel Corduneanu, a sustinut ca are nevoie disperata de acel loc de munca si de cei 720 de lei pe luna, pentru a-si intretine sotia si cei doi copii. "Inculpatul este singurul intretinator al familiei, sotia sa nedesfasurand niciun fel de activitate remunerata.Tribunalul apreciaza ca cererea de inlocuire a masurii obligarii de a nu parasi localitatea cu obligarea de a nu parasi tara este justificata", au mentionat judecatorii din Maramures, in motivarea incheierii prin care lui Costel Corduneanu i s-a inlaturat interdictia de a parasi Iasul. Alaturi de lider, alti locotenenti si apropiati ai retelei au fost lasati sa iasa din Iasi, conform Vremea Noua In anul 2003, Constantin si Petronel Corduneanu au fost luati la intrebari de politie pentru o crima din Germania. Era vorba despre un copil, insa, se pare ca nu ar fi fost ei autorii faptei, conform Ziarul de Iasi Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Teerorism (DIICOT) au obtinut probe din care rezulta ca o parte dintre membrii gruparii Corduneanu, de la inceputul anilor 2000, au pus la punct si dezvoltat o retea de "hoti" capabila sa actioneze in UE, dar si in spatiul extracomunitar. In aceste conditii membrii gruparii Corduneanu ar fi obtinut peste 1,65 milioane de euro bani investiti in masini si vile de lux. Banii ar fi fost identificati cu ajutorul FBI.Un scandal amoros avea sa izbucneasca in anul 2017. Ramona, sotia temutului interlop iesean Adrian Corduneanu, zis Beleaua sau Power, ar fi fugit de acasa cu un rival din clanul Giulesti Se intampla dupa ce Adrian Corduneanu a fost inchis pentru ca a santajat un om de afaceri din Iasi. "Diamantul roz", cum i se spunea sotiei interlopului din Moldova, a parasit caminul conjugal pentru "Expres", fratele afaceristului Sheriff. La vremea respectiva, interlopul era furios inclusiv pe fratele sau - pe care il acuza ca i-a "corupt" sotia - si a jurat razbunare. "Ma eliberez si va impusc pe capete!", ar fi amenintat, extrem de nervos, Adrian Corduneanu, din inchisoare, potrivit Cancan Acum Corduneanu si "Diamantul Roz" posteaza in familie fericita, parand ca au dat uitarii trecutul.Costel Corduneanu pare sa aiba o laegatura cu guparea Camatarilor din Bucuresti. Pe pagina sa de scoializare apar fotografii de la petreceri la care participa impreuna.Costel Corduneanu este cumatrul celebrului Nutu Camataru.In timpul anchetelor, procurorii au descoperit ca gruparea condusa de Corduneanu avea o structura care comitea infractiuni de coruptie si functiona "dupa reguli de tip al-Qaeda", in care rolul fiecarui membru era clar conturat si limitat la propriul si, respectiv, urmatorul palier de actiune.Citeste si: