Sapte interlopi din clanul Pascu, cercetati pentru spargerea unui depozit din Corbeanca. Au furat ceasuri smartwatch si casti wireless pe peste 870.000 de euro

Printre cei retinuti sunt Daolica, Piedone, Zabar, Trident si alti cativa membri ai gruparii."La data de 18 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Ilfov au efectuat, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, 11 perchezitii , la domiciliile mai multor persoane, membrii ai unei grupari banuite de furt calificat.Perchezitiile au fost desfasurate in judetul Ilfov (10) si in Bucuresti (1).In fapt, in noaptea de 21/22 septembrie 2020, mai multe persoane ar fi patruns in depozitul unei societati comerciale din localitatea Corbeanca, de unde ar fi sustras mai multe ceasuri tip smartwatch si casti wireless, prejudiciul reclamat de persoana vatamata fiind de aproximativ 877.720 de euro", a transmis IPJ Ilfov.In urma perchezitiilor, sapte persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie a Judetului Ilfov, pentru cercetari.Au fost ridicate mai multe inscrisuri si doua autoturisme, acestea fiind indisponibilizate, pentru continuarea cercetarilor.In urma probatoriului administrat, cele sapte persoane au fost retinute pentru 24 de ore, urmand ca acestea sa fie prezentate, in cursul zilei de astazi, Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, cu propuneri legale.In prezent, cercetarile sunt continuate in cadrul dosarului penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, care a produs consecinte deosebit de grave, urmarirea penala fiind efectuata sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov.La activitati au participat politisti din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Ilfov, Serviciul Criminalistic Ilfov, forte operative de la subunitatile teritoriale de politie, din Ilfov, precum si jandarmi din Ilfov.Activitatea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.