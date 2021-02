VIDEO Cum sfideaza interlopii si manelistii politia. Petreceri cu zeci de persoane in plina pandemie, fara masti sau distantare sociala

Istoria Clanului Spoitorilor

Bebino din clanul Sportivilor, amendat pentru petrecere cu artificii

Manelistii care sfideaza legea

Tot clanul Corduneanu, la ziua "sefei"

Nu mai putin de 80 de persoane se adunasera marti, 15 februarie 2021, intr-un local din Bucuresti, la o petrecere organizata cu ocazia zilei de nastere a lui George Chiroaica, membru al clanului Spoitorilor."La data de 15.02.2021, in jurul orei 21.35, Sectia 13 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un restaurant din zona sa de competenta teritoriala este organizat un eveniment privat la care participa mai multe persoane.La fata locului s-au deplasat echipaje din cadrul Sectiilor 13, 12 si 10 Politie, echipaj al Serviciului Actiuni Speciale si jandarmi , care au gasit in interiorul localului aproximativ 80 de persoane care participau la o petrecere.Evenimentul a fost oprit.Cu privire la organizatorul evenimentului, Sectia 13 Politie s-a sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fiind aplicata si o sanctiune contraventionala in valoare de 10.000 de lei", a transmis Politia Capitalei.Petrecerea a fost organizata pentru ziua de nastere a lui George Chiroaica, membru al clanului Spoitorilor.Au sfidat politia si s-au intors la petrecere. De aceasta data intr-o casa din Sectorul 5.Desi prima data interlopii ascultau muzica pusa de un DJ, dupa ce au fost opriti de politie , acestia s-au "mobilizat" si au facut alta petrecere, de aceasta data si cu lautari.Manelistul Costel Biju a fost chemat sa le cante.Astfel, la cateva ore de la prima interventie , politia a descins din nou peste petrecareti."In continuarea comunicarii din dimineata de 16 februarie, precizam urmatoarele:Parte din persoanele identificate si sanctionate de catre politisti, cu ocazia evenimentului privat ce se desfasura intr-un restaurant din Sectorul 3, dupa interventia politiei, s-au deplasat la o adresa din Sectorul 5, unde au initiat un alt eveniment.Politisti din cadrul Sectiei 19, exploatand cu operativitate o informatie, au identificat imobilul, sanctionand participantii cu amenzi in valoare totala de 33.000 de lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19", a transmis Politia Capitalei.Clanul Spoitorilor sau Garda de Fier este condus de liderul interlop Tudor Spoitoru. Cartierul lor este in Sectorul 5 al Capitalei, iar membrii gruparii sunt cunoscuti mai ales pentru fapte de violenta , proxenetism si trafic de droguri Clanul este cunoscut si pentru relatiile apropiate cu Duduienii. Unul dintre liderii acestei grupari, Emi Pian, a fost ucis in august 2020 , dupa o partida de barbut.Tot in Sectorul 5 mai sunt si clanurile Stocarii si Clanul Vancica.Interlopul Marius Alecu, zis Bebino, din Clanul Sportivilor, a fost amendat de politie dupa ce a tinut o petrecere de ziua lui in localitatea Frumusani din Calarasi, unde se afla in arest la domiciliu."La data de 11 ianuarie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi s-au sesizat din oficiu cu privire la desfasurarea unui eveniment privat, pe raza comunei Frumusani, judetul Calarasi.La momentul sosirii echipajelor de politie, au fost identificate 17 persoane.De asemenea, ulterior, au mai fost identificate inca 12 persoane care au participat la eveniment anterior interventiei", a transmis politia.Totodata, in cursul serii, un barbat, in varsta de 27 ani, a folosit artificii din categoria F3 in curtea locuintei unde a avut loc evenimentul.Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "orice operatiuni cu articole pirotehnice fara drept".In timpul petrecerilor nu numai petrecaretii sunt amendati, ci si artistii invitati sa le cante. Manelistul Florin Salam a fost amendat, in seara zilei de vineri, 12 februarie, dupa ce a fost prins cantand la o petrecere din Stefanestii de Jos, judetul Ilfov . Sarbatoritul era un cunoscut lautar, Ionica Minune. Si acesta a fost amendat de politie.Imagini de la petrecere au aparut in spatiul public, iar politia s-a autosesizat si a venit peste ei.Membrii clanului interlop Corduneanu, originar din Iasi, fac in continuare parada de avutie pe retelele sociale.Mama fratilor Corduneanu a implinit 70 de ani in ziua de vineri, 5 februarie, motiv pentru care tot clanul s-a intalnit pentru o petrecere la o casa din provincie.Adrian Corduneanu a postat pe TikTok un videoclip de la eveniment. In imagini apar mai multi membri ai familiei, printre care si fratele sau, Costel Corduneanu, cel care la eliberarea din puscarie a spus ca se apuca de scris carti.De altfel manelistii tineri sunt noile staruri preferate de interlopi.Adrian Minune, Florin Salam si Nicolae Guta sunt printre cei mai cunoscuti cantareti de manele din Romania, fiind chemati la nuntile, cununiile, botezurile, chefurile de zile de nastere sau de nume si la inmormantarile interlopilor din Romania.De altfel, pe retelele de socializare, interlopii si manelistii se lauda cu petreceri cu zeci de participanti sau asalturi asupra rivalilor, fara sa le pese de politie.Potrivit unui raport al Ministerului de Interne, in total, in ultima saptamana, pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara s-au aplicat 38.800 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 7,3 milioane de lei.De asemenea, au fost intocmite 28 de dosare penale: 25 pentru zadarnicirea combaterii bolilor si trei pentru fals in declaratii, cu privire la motivul deplasarii.