Interlopul Elvis Chiriac a fost arestat in Dublin, dupa ce fortat 18 bancomate. Romanul folosea o metoda noua de sustragere a banilor din ATM-uri

In varsa de 34 de ani, Elvis Chiriac este suspectat ca a sustras in mod ilegal din bancomate suma de 17.000 de euro, printr-o metoda denumita "Transactional Reversal Fraud".Mai exact, tranzactiile operate la ATM-uri erau intrerupte in timp ce se eliberau banii, pentru ca banca sa anuleze retragerea sumelor din cont. Insa bancnotele erau imediat luate din bancomat, inainte ca sistemul sa le retraga in mod automat, asa cum se intampla cand o operatiune este anulata, relateaza observatornews.ro. Alarma s-a dat la inceputul acestui an, cand intre 8 si 10 ianuarie au fost detectate mai multe tranzactii suspecte. Unul dintre complicii lui Elvis Chiriac a fost prins, initial, dar a reusit sa fuga in Marea Britanie.De atunci politistii au inceput o operatiune de monitorizare, in urma caruia au reusit sa il prinda pe Chiriac pe o strada din Dublin, in noaptea de vineri spre sambata."Acest barbat este un jucator major in lumea fraudelor bancare din Europa si este o arestare importanta", a declarat o sursa, potrivit The Irish Sun. Barbatul a mai fost condamnat, in Romania, pentru apartenenta la un grup infractional organizat, santaj, frauda si spalare de bani. Daca va fi gasit vinovat risca sa ajunga la inchisoare