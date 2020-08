Interlopul Emi Pian, ucis azi noapte intr-o rafuiala mafiota, a condus gruparea suspectata ca i-a talharit pe manelistii Florin Salam si Nicolae Guta

Razboi intre clanurile mafiote din Bucuresti

Interceptarile telefonice de la dosar

Lider al Clanului Duduianu, executat in Bucuresti

Noua persoane, membri ai Clanului Duduianu, au fost retinute fiind acuzati ca ar fi furat nu mai putin de 100.000 de euro de la manelisti. Printre ei se aflau si capii clanului, cunoscuti sub poreclele Seif, Aramis si Denom, au confirmat surse judiciare pentru Ziare.comPotrivit publicatiei Lumea Politica , totul a pornit in momentul in care clanul condus de Gheorghita Vasiloi, cunoscut pentru legaturile pe care le are cu primarul Sectorul 6, a sarbatorit majoratul nepotului sau la restauratul Barlogul Lupilor. In timpul petrecerii mai multi membrii ai clanului Duduianu au descins pentru a colecta o datorie de la Florin Salam. Aramis Duduianu, seful gruparii care a terorizat Bucurestiul in ultimii 30 de ani a avut o discutie aprinsa cu manelistul. Prezenta Duduienilor era si o declaratie de razboi fata de clanul Vasiloi.Magiunica Vasiloi, ginerele lui Gheorghita s-a vazut nevoit sa intervina. El a incercat sa se impuna in fata lui Aramis fara succes. Participantii la petrecere, majoritatea membrii ai clanului Vasiloi, i-au dominat numeric pe Duduieni, iar Aramis a fost batut cu bestialitate. Acesta conflictul este insa numai la inceput.Din Marea Britanie, Anaser Duduianu anunta ca urmeaza revansa. El a anuntat pe internet faptul ca urmeaza razboi fara prizonieri. Anaser este recent eliberat din penitenciar si s-a refugiat in Anglia tocmai pentru a nu fi tentat sa incalce legea in Romania. Cu toate acestea, evenimentele de la Barlogul Lupilor l-au facut sa uite de orice pericol.Urmare a acestui incident, peste 100 de politisti au descins ieri la 11 adrese ale membrilor clanului Duduianu. Acestia au fost acuzati de santaj si talharie. Politistii au considerat ca lupta de la Barlogul Lupilor a fost in realitate o tentativa de escrocare a lautarilor.In referatul dosarului apar convorbiri telefonice intre Denom si C.C., potrivit Adevarul.ro . In discutii aparand si numele lui Salam. "In ziua de 01.12.2012 la ora 22:45:23, VADUVA SOFIAN zis DENOM, aflat la postul telefonic ........., este apelat de C. C. aflat la postul telefonic ........... si poarta urmatoarea discutie:DENOM: Da.COCOS: Alo!DENOM: Da.COCOS: M-auzi?DENOM: Eu te-aud, tu nu m-ai auzit.COCOS: Nu ca sant plecat, cantam, d-asta...DENOM: Ai zis ca vii cu ala la mine...COCOS: Te-am trezit? Dormeai?DENOM: Da.COCOS: Aoleo! Iarta-ma...Acum am vazut ca am terminat de cantat.DENOM: Ai zis ca vii cu ala.COCOS: A?DENOM: Ai zis ca vii cu ala la mine, ma.Cateva zile mai tarziu, Denom a revenit cu un telefon la C.C., suparat ca acesta nu a venit sa-i aduca banii.COCOS: Da, fratioru!DENOM: Ma, ia zi-mi si mie...COCOS: Stai sa ies afara. Stai sa ies afara. Ti-am luat somnu', manca-ti-as...! Stai sa ies afara. DENOM: Nu m-ai trezit?COCOS: Te-am trezit, manca-ti-as...DENOM: Salam a venit?COCOS: N-a venit, sa moara familia mea! Cum vine, ii spun sa te sune.DENOM: Da' tu ce n-ai venit, ma, azi la mine? Ia ma aicea, fa si tu asa... cutare...COCOS: Ba, sa moara familia mea daca te mint! Sa s-aleaga prafu' de mine daca nu i-am spus! Cum a venit... cum m-am intalnit cu el mai devreme de nu i-am spus: "Te rog frumos, pune mana pe telefon si suna-l pe tigan, pentru ca ti-a trimis mesaj! Te rog io mult de tot, Florine, rezolva-ti asta"DENOM: Da' de ce n-ai venit tu?COCOS: Pai sa vin io singur?DENOM: Da.COCOS: Pai nu mi-ai spus, manca-ti-as...sa vin singur.DENOM: Aaa, fara el nu vii, nu?COCOS: Pai nu ca fara el nu vin, da' nu mi-ai spus sa vin io singur. Ba, sa moara familia mea daca mi-ai spus tu mie sa vin io astazi!DENOM: Ma, mai nebunule!COCOS: Eee?!DENOM: Deci io te intreb ceva.COCOS: Da, manca-ti-as... ce vrei.DENOM: Vii la mine sa rezolvi problema ta sau ramane sa ne gasim?COCOS: Pai ce problema, ma, manca-ti-as... trebuie sa rezolv io cu tine? Spune-mi si mie ca sa stiu si io. Problema ca n-am vorbit prost de tine in viata mea. Pune-ma de fata cu omu' ala si dac-am vorbit suport toate consecintele. Pune-ma de fata cu omu' ala si dac-am vorbit... Ia-l pe omu' ala si pune-l de fata mea. Sa stiu si eu cel putin... sa-l intreb si io pa omu' ala: "Ma, omule, cand am vorbit io?"DENOM: Bine, ma. Cu alte cuvinte vrei sa spui ca io mint si le scot de la mine si...COCOS: Nu minti, manca-ti-as.... Nu spune nimeni ca tu minti. DENOM: A doua... Io te-ntreb ceva...COCOS: Denom, Denom, io nu-ti spun tie ca tu minti, manca-ti-as... Nu ti-a spus nimeni ca tu minti.DENOM: Deci atunci suporti consecintele, da?COCOS: Ma, manca-ti-as... Io nu ti-am spus tie ca tu minti.DENOM: Ma, io te mai intreb o data si inchid. Si sa moara copiii mei de mai te sun pana m-oi gasi cu tine: Atunci vrei sa suporti consecintele...neinteligibil...COCOS: Pai si ce trebuie sa fac, manca-ti-as...? Ce trebuie sa fac daca io n-am vorbit? Ce trebuie... ti-am spus... nu spun ca tu minti, persoana aia poate te minte, nu?Florin Mototolea, zis Emi Pian, lider al clanului interlop Duduianu, a murit in noaptea de luni spre marti in urma unei rafuieli care a avut loc in Sectorul 6 din Bucuresti.Potrivit primelor informatii, scandalul a izbucnit in jurul orei 3.00, cant politistii au fost alertati cu privire la un conflict care a avut loc intre mai multe persoane din Sectorul 6. Ajunsi la fata locului, politistii Sectiei 20 au identificat mai multe persoane implicate in scandal . Doua persoane au fost transportate la spital. In cursul noptii, una dintre victime , despre care surse judiciare sustin ca este Emi Pian (39 de ani), a murit, la spital.Citeste si: