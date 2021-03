VIDEO Interlopul Paul Stefan din gruparea Boncu, cercetat intr-un dosar de nerespectarea regimului armelor

Conform unor informatii citate de pressalert ancheta vizeaza modul in care Paul Stefan a incercat sa-si fabrice o colaborare cu autoritatile pentru a beneficia de reducerea pedepsei in unul dintre cele doua dosare in care a fost trimis in judecata de DIICOT - cel in care este acuzat de grup infractional organizat, trafic de cocaina si camatarie si cel al sechestrarii taximetristului bucurestean in clubul Champions din Timisoara.De asemenea, Paul Stefan este cercetat intr-un alt dosar de camatarie in care a fost ridicat de DIICOT in perioada in care era in arest la domiciliu. La unul dintre termenele de judecata, avocatul acestuia a cerut DIICOT sa comunice daca s-a concretizat denuntul acestuia depus la structura centrala, raspunsul primit de Tribunalul Timis fiind negativ."In cursul diminetii, politistii din cadrul B.C.C.O. Timisoara si B.C.C.O. Alba-Iulia, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Timisoara, impreuna cu politisti ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.P.J Arad, au efectuat 5 perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de favorizarea faptuitorului, inducerea in eroare a organelor judiciare, instigare la fals in declaratii si nerespectarea regimului armelor si munitiilor", a transmis IPGR intr-un comunicat de presa.Pe 26 februarie, Paul Stefan (33 de ani) ar fi formulat un denunt mincinos, referitor la o pretinsa infractiune de nerespectare a regimului armelor si munitiilor, constand in detinerea nelegala a unei arme de foc la locuinta unui tanar, de 21 de ani, din judetul Arad.In urma denuntului, interlopul ar fi putut invoca unul dintre beneficiile reducerii la jumatate a limitelor de pedeapsa prevazute de lege, intr-un dosar al Tribunalului Timis, in care acesta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de mare risc si camata", se arata in informarea autoritailor.Sursele oficiale precizeaza ca, in acest scop, barbatul de 33 de ani, cu ajutorul altor doi barbati, de 27 si 36 de ani, i-ar fi pus la dispozitie tanarului de 21 de ani o arma de foc automata.Totodata, l-ar fi invatat sa o ascunda la domiciliul sau, din judetul Arad. Ulterior, ar fi formulat un denunt, in urma caruia a fost constituit un dosar penal la Parchetul de pe langa Judecatoria Arad.In urma perchezitiei domiciliare efectuata in acel dosar, arma a fost descoperita in locatia indicata de barbatul de 33 de ani.Pentru sprijinul acordat in acest demers infractional, barbatul de 33 de ani i-ar fi promis tanarului de 21 de ani, 2.500 de euro, din care 1.250 de euro i-ar fi fost remisi anterior formularii denuntului.Barbatul de 33 de ani i-ar fi remis acestuia o alta transa de 1.100 de lei, urmand ca restul sumei sa-i fie platita dupa momentul in care acesta primea o comunicare in dosarul in care este judecat, privind acordarea beneficiului reducerii limitelor de pedeapsa.4 persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Timisoara, in vederea audierii.Intr-o discutie interceptata de anchetatori in dosarul de trafic de cocaina se vorbea ca pentru "a face un 16" in lumea interlopa se plateste intre 8.000 si 10.000 euro.Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana si al Biroului Tehnic si Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T.Activitatile s-au desfasurat cu sprijinul Gruparii Mobile de Jandarmi "Glad Voievod" Timisoara.