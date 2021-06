Cine este interlopul Raspa care si-a uitat pistoul in mall. Cand l-a intrebat politia, a spus ca nu este al lui

Scandalul din 2009

Este vorba despre interlopul prahovean Raspa, pe numele adevarat Nicolae Valentin Galateanu devenit celebru dupa scandalul din 2009, intre Clanul Zarzavagii si cel al Ursarilor din Ploiesti, conform Adevarul.ro . Acum este arestat pentru detinere de arma letala."In data de 22 iunie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au retinut un barbat de 36 de ani, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, in modalitatea detinerii si portului fara drept a unei arme letale.In fapt, in ziua de 22.06.2021, in jurul orei 16.00, Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase a fost sesizat prin sistemul 112 de catre un angajat din cadrul unui complex comercial cu privire la faptul ca intr-o cabina de proba a fost gasita o geanta in care se afla un pistol Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat ca arma este una de tip letal, un pistol cu glont, iar in aceeasi geanta se afla si un incarcator cu 8 cartuse", a transmis Politia Capitalei.A fost alarma de gradul zero in octombrie 2009, in Prahova. Politia avea informatii ca urmeaza un macel intre clanuri, ca urmare a unui scandal pornit intr-un restaurant celebru. Raspa si un apropiat ar fi taiat cu sabia doi rivali din gruparea Ursarilor in timp ce se afla la o nunta.Macelul nu a mai avut insa loc, iar Raspa a fost arestat un an mai tarziu pentru furt