Interpol transmite ca au crescut atacurile cibernetice care exploateaza frica leagata de coronavirus

Ce tipuri de atacuri dau hackerii

Din ianuarie si pana in aprilie, organizatia internationala de cooperare in domeniul politiei cu sediul la Lyon a detectat aproape 907.000 de "spam"-uri, 737 de incidente cauzate de programe de tip malware si 48.000 de linkuri URL daunatoare - "toate legate de (noul) coronavirus ".Aceste date au fost colectate de Interpol in cadrul unui sondaj realizat in aprilie-mai in randul celor 194 de state membre, dintre care au raspuns 48 de tari - 42% in Europa, 19% in Asia, 17% in Africa, 12% in America si 10% in Orientul Mijlociu."Parteneri privati" - intreprinderi specializate in securitate - au furnizat de asemenea informatii."Infractorii cibernetici sunt pe cale sa dezvolte si sa-si creasca atacurile intr-un ritm alarmant, exploatand frica si incertitudinea cauzate de situatia economica si sociala instabila provocate de covid-19", subliniaza, citat intr-un comunicat, secretarul general al Interpolului, Jurgen Stock."Dependenta tot mai mare de lumea web-ului creeaza de asemenea noi oportunitati (de atac ), iar multe magazine si privati nu se asigura ca (capacitatile de) aparare (online) le sunt actualizate", precizeaza Jurgen Stock.Mai multe tipuri de atacuri au fost identificate.Aproape doua treimi dintre tarile care au participat la evaluare raporteaza escrocherii sau phising vizand furtul datelor personale, iar raufacatori "se dau drept guverne sau autoritati sanitare".A doua tehnica cea mai denuntata de catre tarile sondate este difuzarea unor programe malware impreuna cu o cerere de rascumparare si o "evolutie in alegerea tintelor" in vederea unei "maximizari a pagubelor si castigurilor financiare".Astfel, numarul atacurilor care dezorganizeaza structuri sanitare, pentru a le cele apoi o rascumparare, a crescut, iar un varf notabil a fost atins in primele doua saptamani din aprilie."Multiple grupari (criminale) care erau inactive in ultimele luni" si-au reluat activitatea, avertizeaza Interpolul.Inregistrarea unor nume de domenii care folosesc cuvinte-cheie precum "coronavirus" sau "covid" inregistreaza, de asemenea, o "crestere semnificativa" si este a treia cea mai citata tehnica frauduloasa citata de tari.Aceste site-uri ilegitime atrag navigatori pe Internet aflati "in cautare de material medical sau de informatii despre (noul) coronavirus", cu scopul, intre altele, de a le fura datele personale.Tarile particopante la sondaj denunta, de asemenea, o circulatie masiva a unor false informatii.