INTERVIU Primul influencer care a semnalat instigarile la violenta ale vloggerului Colo: El este urmarit de minori in proportie de 80%, asta m-a speriat, m-a revoltat

Vloggerul Alexandru Balan, alias "Colo", a fost retinut marti seara pentru 24 de ore pentru instigare la violenta, dupa mai multe ore de audieri la Sectia 9 din Capitala. Asta dupa ce intr-un clip de pe canalul sau de Youtube a afirmat ca unele fete merita "sa le dai cu palmele, sa le tii cu capul de pereti, sa le pui piciorul pe fata".Intr-un interviu pentru Ziare.com, Corina Bacanu spune ca a aflat despre existenta vloggerului printr-o prietena, care a fost, la randul ei, revoltata. Instigarea la viol, descrierea, cuvant cu cuvant, referitor la ce i-ar face fetei, toate astea i-au provocat scarba. Totusi, exista un detaliu care a facut-o sa ia masuri, un moment in care si-a dat seama ca Alexandru Balan nu este doar un baiat care incearca sa obtina vizualizari prin alegerea unor subiecte controversate, ci un adevarat pericol social.", spune Corina Bacanu.Corina Bacanu isi aminteste ca majoritatea reactiilor care au inceput sa curga au fost de groaza, mai ales cele de la parinti, care au realizat, brusc, la ce sunt expusi copiii lor, poate fara ca ei sa stie. Pe de alta parte, comunitatea vloggerului are alta parere, ca este totul un pamflet si ca oamenii s-au aprins degeaba. Dupa cum spune chiar Corina, "", oamenii avand impresia ca pot spune orice in mediul online, chiar daca lezeaza demnitatea si libertatea indivizilor, daca adauga, la final, ca e o gluma si ca trebuie luata ca atare.," spune Corina Bacanu.Pe de alta parte, autoritatile s-au autosesizat si au reactionat imediat. La o zi dupa ce Corina Bacanu a postat pe Facebook , Alexandru Balan a fost chemat la Parchet , la audieri, iar pe 9 iunie, seara, a fost ridicat de Politia Capitalei, fiind cercetat pentru instigare la violenta impotriva minorelor. Ancheta este in derulare.Dupa valul de critici pe care le-a primit, Colo si-a cerut scuze, printr-un videoclip postat pe canalul lui de Youtube.Corina Bacanu crede ca toate acestea nu il vor impiedica sa revina, ci, din contra, comunitatea lui il priveste ca pe un idol, totul devenind un fel de gest eroic. Cu alte cuvinte, chiar efectul opus,In plus,Toate vizualizarile sunt monetizate, drept urmare asa isi castiga Colo veniturile, care, probabil, vor creste substantial in urma acestei anchete. Publicitatea negativa e tot publicitate, reusind sa ajunga, prin aceasta ancheta in derulare, si la publicul care, in mod normal, nu ar fi interesat de continutul pe care il realizeaza si de subiectele abordate.Oricat ar incerca oamenii sa nege aceasta ocupatie, de influencer, sustinand ca sunt doar personaje care se pozeaza toata ziua si care fac reclama la produse, ea exista si se practica. Cand construiesti comunitati de zeci de mii, sute de mii, intervine responsabilitatea.", adauga Corina Bacanu.Totul se invarte in jurul banilor, asa functioneaza industria. Cu cat ai mai multi urmaritori, mai multe vizualizari, sau cu cat atragi mai multa atentie, incepe monetizarea. In functie de nisa si de comunitatea pe care influencerii si-o construiesc, brandurile isi doresc colaborari."Oamenii chiar fac ceea ce le spui, mai ales daca sunt foarte tineri. Sunt maleabili, iau totul de bun. Cred ca ei cauta pe net educatie, nu au alta sursa de informare, iar cand e vorba de sex sau de alte grozavii, despre care nu discuta cu parintii, atunci sunt foarte atenti la ce spune vloggerul X, sau Y pe Instagram", adauga Corina Bacanu.