Investigatii dupa executia lui Emi Pian, liderul clanului Duduianu. Mai multi interlopi, audiati de pocurori si politie

Surse apropiate anchetei spun ca atacatorul ar fi un membru al clanului Rinu, Ciprian Napy, iar scandalul ar fi pornit de la un imprumut acordat unui jucator de barbut.A pornit un scandal monstru, apoi Emi Pian a fost injunghiat de rivalul sau.Politia transmite ca de la fata locului au fost stranse mai multe probe, iar anhetatorii umreaza sa stabileasca exact ce s-a intamplat.In aceasta dimineata, in jurul orei 03.00, prin apel 112 a fost sesizat un conflict intre mai multe persoane, in sectorul 6.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 20 Politie, fiind identificate mai multe persoane.Doi barbati au fost transportati la spital, unul dintre ei, in varsta de 39 de ani decedand.Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei.Audierile sunt in curs si se continua cercetarea la fata locului fiind ridicate mai multe probe si mijloace de proba.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri sub aspectul savarsirii infractiunii de omor ", a transmis Politia Capitalei intr-un comunicat de presa.Emi Pian a fost ucis , marti dimineata, intr-o incaierare in cartierul Giulesti.Un alt interlop a ajuns la spital.Citeste si: