IPS Teodosie, oprit de Politie. Unde se ducea inaltul prelat

Inaltul prelat se indrepta spre localitatea Ion Corvin, unde se afla Pestera Sfantului Andrei, acolo unde urmeaza sa aiba loc ceremonii religioase prilejuite de sarbatoarea de pe 30 noiembrie.IPS Teodosie, episcopul Tomisului, i-a indemnat pe credinciosi sa participe la evenimente, in ciuda tuturor restrictiilor. "Sa vina cu inima buna, sa-si mangaie sufletul si sper ca toate organele de ordine ne vor ajuta sa fim in pace si in armonie", a spus IPS Teodosie, potrivit Mediafax.Arhiepiscopia Tomisului si Inaltpreasfintitul Teodosie, personal, au invitat autoritatile de Stat centrale si locale (Presedinte, Premier, membri ai Guvernului, parlamentari, prefect, presedinte al Consiliului Judetean, primari, consilieri judeteni si locali etc.) sa ia parte la sarbatoarea nationala religioasa a tuturor romanilor, Sfantul Apostol Andrei.Prefectul Constantei l-a refuzat pe IPS Teodosie, spunand ca nu are domiciliu in comuna Ion Corvin si daca ar participa ar incalca regulile in privinta carantinei instituite in Constanta, anunta sursa citata.Duminica, 29 noiembrie, si luni, 30 noiembrie, de la ora 8.45, ierarhul Tomisului savarseste Sfanta Liturghie la manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei" din localitatea Ion Corvin, judetul Constanta.In 30 noiembrie este Praznicul Sfantului Apostol Andrei si se organiza pelerinajul de la Pestera si Manastirea Sfantul Apostol Andrei.Incidenta mare a cazurilor de COVID a determinat autoritatile sa ia masura carantinarii locale pentru mai multe localitati din judetul Constanta.CITESTE SI: