Cîțu a demis-o și pe Irina Alexe, chestorul pensionat la 42 de ani. Era secretar de stat în MAI

"Irina Alexe, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a fost eliberată din funcție în această seară după degringolada creată în coaliția aflată la guvernare.Aceasta a devenit chestor de poliție la numai 35 ani și la doar 42 ani era un veritabil tânăr pensionar, ceea ce a creat o imagine de ansamblu că toți polițiștii se pensionează la această vârstă. Nimic mai fals, reamintim că vârstă standard de pensionare pentru un polițist este de 60 ani", au scris cei de la Sindicatul Europol Irina Alexe a fost propusă de USR PLUS pentru această funcție în ministerul condus de Lucian Bode PNL ). În 2016, ea a fost în centrul unui scandal public după ce s-a aflat că s-a pensionat la doar 42 de ani, pensia ei fiind de 13.000 de lei în acea perioadă. Ea primise gradul de chestor la doar 35 de ani. Este membra PLUS și a mai fost secretar de stat în MAI în guvernul Cioloș.Premierul Florin Cîțu a anunţat miercuri seară, într-un interviu la Digi24, că secretarii de stat ai USR PLUS vor fi destituiţi. La scurt timp, în Monitorul Oficial au fost publicate deciziile de demitere a secretarilor de stat USR PLUS.