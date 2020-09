VIDEO "Avionul condamnatilor". Italia si Romania au facut schimb de detinuti: Cele doua state au transferat persoane cercetate pentru infractiuni grave

Cu un zbor charter Roma-Bucuresti, care a decolat de la Aeroportul Fiumicino joi dimineata, in zori, 11 barbati si doua femei de nationalitate romana cu condamnari penale pentru furturi, jafuri, exploatarea prostitutiei si violenta sexuala, fraude informatice si spalare de bani, au fost transportati in Romania unde vor continua sa isi efectueze restul pedepselor in inchisorile din tara, potrivit publicatiei rotalianul.com. Detinutii romani repatriati sunt conform agenparl.eu: , 36 de ani, condamnata la 2 ani si 2 luni pentru violenta sexuala;, 50 de ani, condamnat la 8 ani pentru prostitutie cu minori, instigare si favorizarea prostitutiei;, 52 de ani, condamnat la 5 ani si 6 luni pentru mai multe furturi;, 52 de ani, condamnat la 6 ani si 4 luni pentru inrobire, maltratare si primire de bunuri furate;, 26 de ani, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru furt agravat;, 47 de ani, arestat preventiv pentru o serie de furturi;, 39 de ani, arestat preventiv pentru asociere criminala care vizeaza savarsirea unor talharii cu ajutorul armelor;, 49 de ani, arestat preventiv pentru talharie agravata si vatamari corporale;, 42 de ani, condamnat la 5 ani si 3 luni de inchisoare pentru o serie de furturi agravate;, 52 de ani,, 49 de ani,de 37 de ani si, de 25 de ani, toti patru arestati preventiv pentru frauda informatica si spalare de bani.Pe o ruta cu destinatie inversa, Bucuresti - Milano Malpensa, 10 barbati si 3 femei cautati de justitia italiana s-au intors in tara de origine. Acestia au fost gasiti si arestati in Romania, unde se refugiasera in incercarea de a scapa de mandatele europene de arestare emise de 9 procurori nationali (Brescia, Genova, Modena, Padova, Pistoia, Reggio Calabria, Spoleto, Torino si Trento). Detinutii italieni sunt acuzati de furturi, violenta sexuala, instigare la prostitutie, maltratare, fraude informatice si spalare de bani.Operatiunea, desfasurata de Serviciul de Cooperare Internationala a Politiei (SCIP) apartinand Directiei Centrale a Politiei Penale, condusa de prefectul Vittorio Rizzi, subliniaza inca o data stransa colaborare intre fortele de politie ale Uniunii Europene.