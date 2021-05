Un judecator federal a suspendat planul de extradare al lui Florian Tudor, zis Rechinul

Potrivit presei mexicane, Romania are la dispozitie 60 de zile pentru a cere extradarea Rechinului. Florian Tudor supranumit "Rechinul" , investigat inclusiv de FBI pentru crearea unei retele transnationale de clonare de carduri, a fost arestat in Mexic in baza unei cereri de extradare formulate de Romania, au anuntat autoritatile judiciare mexicane.Ministerul Justitiei a transmis ca arestarea a fost dispusa ca urmare a cererii formulate de minister, dupa ce Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a acestuia. La data de 27 mai 2021, in Ciudad de Mexico, cetateanul roman Tudor Florian a fost arestat provizoriu, in vederea extradarii catre Romania. Sus-numitul este urmarit international in vederea punerii in executare a unui mandat de arestare preventiva, emis de catre Tribunalul Bucuresti.Citeste si: Cel mai periculos infractor roman in viata. Cum a furat 7,5 milioane de dolari in doar 24 de ore Arestarea a fost dispusa ca urmare a cererii formulate de catre Ministerul Justitiei, la sesizarea instantei emitente a mandatului de arestare preventiva", a transmis, vineri, intr-un comunicat de presa, Ministerul Justitiei. Conform sursei citate, autoritatile mexicane au colaborat cu autoritatile romane cu celeritate si eficienta.Ministerul Justitiei a beneficiat de asistenta Ambasadei Romaniei in Statele Unite Mexicane. "Procedura de extradare se va desfasura conform legislatiei statului solicitat. Ministerul Justitiei din Romania va intreprinde toate demersurile legale in virtutea atributiilor sale de autoritate centrala in materia extradarii", a precizat MJ.La randul sau, DIICOT a transmis ca, la solicitarea procurorilor de la Structura Centrala, in 23 martie 2021 Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva in lipsa a unui inculpat pentru constituire a unui grup infractional organizat, instigare la tentativa la omor calificat, instigare la santaj si santaj, decizie ramasa definitiva in urma unei hotarari a Curtii de Apel Bucuresti, din 7 aprilie 2021."La data de 27.05.2021, autoritatile judiciare din Mexic, Fiscalia General de la Republica, au efectuat o actiune de punere in executare a unui mandat international de arestare emis de catre autoritatile judiciare din Romania, pe numele respectivului inculpat, in prezent, acesta aflandu-se in custodia autoritatilor mexicane, in cadrul procedurii de extradare initiate de catre autoritatile romane", au adaugat reprezentantii DIICOT. Florian Tudor a fost arestat joi de procurori ai Biroului Procurorului General, ca urmare a unei solicitari formulate de autoritatile romane, pentru constituirea unui grup infractional organizat si tentativa de omor. In timpul procedurii de arestare, alte doua persoane, inclisv avocatul lui Florian Tudor, au fost retinute, pentru ca au incercat sa impiedice arestarea acestuia.El a fost dat in urmarire internationala in 24 martie. In urma cu un an, Rise Project relata ca gruparea condusa de craioveanul Florian Tudor, zis Rechinul, este investigata de catre FBI in cooperare cu Parchetul General din Mexic. O investigatie realizata de OCCRP, RISE Project, Quinto Elemento Lab si Mexicanos Contra la Corrupcion y la Impunidad a aratat ca Rechinul este liderul unei organizatii transnationale care a dus clonarea de carduri bancare la nivel aproape industrial si a facut profituri de sute de milioane de euro.Botezati "Gangsterii de pe Riviera Maya" dupa regiunea in care opereaza, interlopii originari din Craiova au instalat in jur de o suta de bancomate capcana la malul marii Caraibilor intre localitatile Cancun si Tulum dar si in alte zone turistice din tara latino-americana. Operatiunea romanilor s-a desfasurat in patru pasi. Bancomatele bandei au colectat ilegal informatiile utilizatorilor, datele furate au fost transferate pe carduri clona, echipele de "tragatori" au fost trimise in alte zone ale lumii ca sa retraga banii iar o parte din sumele obtinute a fost investita in proprietati imobiliare in Romania, Statele Unite, Mexic si alte tari.Un fost membru al gruparii a estimat ca "Gangsterii de pe Riviera Maya" au furat in jur de 240 de milioane de dolari anual, operatiunea lor desfasurandu-se intre 2014 si 2019, conform Rise Project. In colaborare cu Parchetul General din Mexic, UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) a descoperit tranzactii financiare intre cel putin opt firme cu sediul in Mexic si una din Romania, a afirmat intr-un interviu Santiago Nieto, seful UIF.