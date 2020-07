Judetul Galati revine la restrictiile din starea de urgenta. Au fost inchise toate locurile de joaca, inclusiv cele private

In cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, convocat sambata, au fost discutate masurile care se impun pentru limitarea raspandirii coronavirusului, relateaza publicatia locala V iata Libera. Astfel, in urma discutiilor avute de grupul de suport tehnic -suport COVID, s-au dispus urmatoarele masuri:- Fiecare unitate administrativ teritoriala va desemna, prin dispozitia primarului, persoane care vor tine evidenta celor aflati in carantina sau in izolare;- Persoanele desemnate vor informa persoanele carantinate sau izolate la domiciliu asupra procedurilor ce trebuie urmate in cazul in care intra in contact cu diferiti furnizori de servicii astfel incat acestia sa isi poata lua toate masurile de siguranta;- Incepand cu data de 26 iulie 2020, reprezentanti ai Inspectoratului Judetean de Politie, Inspectoratului Judetean de Jandarmi si membri ai Politiei Locale vor efectua controale in locatiile unde sunt declarate persoane carantinate sau izolate la domiciliu;- Medicii de familie vor asigura monitorizarea persoanelor care se afla in carantina sau izolare la domiciliu, din punct de vedere medical, si vor informa Directia de Sanatate Publica Galati in cazul agravarii starii de sanatate a acestora;- Asociatiile de proprietari din municipii si orase vor face dezinfectia scarilor de bloc de doua ori pe luna;- Toate institutiile publice vor face dezinfectia spatiilor unde isi desfasoara activitatea;- In piete administratorii acestora vor restrictiona accesul catre tarabe, produse, exponate, a unui numar mare de persoane si vor stabili circuite separate pentru intrare si iesire. Se vor stabili inclusiv traseele vizitatorilor in piete pe sensuri unice si vor asigura triajul epidemiologic;- Se inchid toate locurile de joaca, inclusiv cele private, de pe raza judetului Galati. Masura se refera la toate locurile si spatiile de joaca in aer liber.