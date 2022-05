Jumatate de milion de declaratii de avere cercetate de ANI in primul an de activitate

Pe masa Agentiei Nationale de Integritate (ANI), au ajuns, de la infiintarea ei in 2008, aproape 500.000 de declaratii de avere, iar in urma cercetarii acestora peste 300 de functionari publici, printre care si oameni politici au ajuns in instanta.

Inspectorii de integritate au cerut confiscarea averilor acestora sau anularea unor contracte incheiate de acestia. De asemenea, ANI a sanctionat contraventional 2.080 de persoane pentru faptul ca nu si-au depus declaratiile de avere la timp, informeaza Realitatea TV.

Din dosarele ajunse pe masa magistratilor, o treime s-au constituit din autosesizarile presedintelui ANI la articolele aparute in presa.

Conform presei, sapte ministri sunt cercetati de ANI in acest moment, printre care si Radu Berceanu, Dan Nica, Nicolae Nemirschi si Catalin Predoiu. De asemenea, in atentia ANI se afla patru primari de sector si alti oameni politici, cum ar fi Mircea Geoana sau Ludovic Orban.

