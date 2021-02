VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

Ce a spus Kira Calita cand a fost dusa la audieri

Perchezitii in legatura cu fapte de evaziune fiscala si spalare de bani

Cine este Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea

Ar fi vorba, de fapt, despre mai multe societati implicate care isi treceau in contabilitate cheltuieli fictive la firme fantoma.Anchetatorii au instituit sechestru pe bunuri imobile detinute de persoanele suspecte de peste 2.500.000 de lei.O alta persoana este cercetata sub control judiciar in aceasta speta.Kera Calita a fost dusa la audieri, insa nu a dorit sa declare nimic legat de ancheta , jurnalistilor care o asteptau. Singura replica a fost ca "va astept in seara aceasta la spectacorl la Jaristea", iar despre inregistrarile fictive din contabilitate, patroana a spus ca este "o firma exceptionala".Despre faptul ca procurorii fac ancheta la restaurantul condus de ea, Aurelia Nicolau a spus doar: "istorii levantine".Miercuri, 10 februarie, 30 de mandate de perchezitie domiciliara puse in aplicare in dosare de evaziune fiscala si spalare a banilor. Anchetatorii au descins in Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova si Bacau Sunt vizate 26 de persoane, iar infractiunile de evaziune fiscala si spalare a banilor ar fi fost comise in domeniile achizitiilor de produse textile si a legumelor si fructelor.Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de peste 3 milioane de lei.Aceste persoane au fost aduse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2.De asemenea, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, a facut opt perchezitii domiciliare , iar cinci persoane din Bucuresti si Constanta sunt vizate intr-un dosar cu prejudiciu de 4,6 milioane de lei.Laura Nicolau a inventat personajul "Kera Calita, jupaneasa de la Jaristea" pentru a-i face reclama restaurantului patronat de ea.Aparitiile ei sunt iesite din comun. Are intotdeauna lornion, tigareta si palarie cu boruri largi. Are rochii cu broderie speciala, cu alura de cucoana de santan.S-a nascut in Lehliu Gara, dar bunicii dupa mama si dupa tata sunt de pe malurile Borcei, meleagurile lui Odobescu. Spune ca se trage din neam de negustori, conform life.ro Inainte sa fie patroana la unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Bucuresti a fost bibliotecara la biblioteca Mihail Sadoveanu, in Piata Amzei."Eu am fost bibliotecar de formatie si dupa aceea, din 1980 in 1990 am fost casier contabil la Higiena. Dupa vremurile pline de involburari, pline de materialism-dialectic, am visat la o carciuma. Mi-o doream de mult din povestile bunicilor si din inchipuirile mele", a povestit Aurelia Nicolau pentru sursa amintita.Kera spune ca era prietena in copilarie cu fiicele unor fosti boieri.Ancheta in dosarul de evaziune fiscala continua.