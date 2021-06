Lada plina cu grenade la un liceu din Bucuresti. Ce s-a stabilit in urma verificarilor

"La data de 29 iunie, ora 9:20, Sectia 8 Politie a fost sesizata telefonic ca in incinta unui liceu in proces de reabilitare din sectorul 2, a fost gasita o lada ce continea grenade. La fata locului au sosit politistii Sectiei 8, care au constatat ca cele sesizate se confirma fiind solicitat sprijinul Detasamentului Pirotehnic de la Unitatea Speciala de Interventii din Ciolpani. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca grenadele erau de exercitiu si nu prezinta pericol de explozie ", a transmis Politia Capitalei.