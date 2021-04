Lautari cercetati pentru inselaciune. Printre acestia sunt Costel de la Teleorman si Dani Clarinet

Printre lautarii cercetati se afla doi cunoscuti in acest domeniu muzical din zona, anume Costel de la Teleorman si Dani Clarinet.De asemenea, se afla in cercetari administratorul unui restaurant din Mehedinti.Din cercetari a reiesit ca, incepand cu anul 2020 si pana in prezent, cinci persoane din Craiova, care ar fi invocat calitatea de artist-interpret, ar fi depus, la autoritatea competenta, inscrisuri falsificate, in vederea obtinerii unor indemnizatii alocate din bugetul de stat, in contextul pandemiei de COVID-19.Persoanele a r fi incercat sa induca in eroare reprezentantii autoritatii competente , cu privire la existenta unor relatii contractuale de prestari servicii, anterioare declansarii pandemiei de COVID-19.Prejudiciul cauzat este de aproximativ 45.000 de lei.In urma perchezitiilor, au fost ridicate documente ce pot constitui mijloace de proba in cursul procesului penal.De asemenea, au fost puse in aplicare 3 mandate de aducere.Cercetarile sunt continuate, urmand sa fie dispuse masuri legale.