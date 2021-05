Noile aliante intre clanurile interlope. Cum isi petrec Cordunenii si Camatarii vacantele impreuna

Istoria clanului Camatarilor

Insa, se pare ca prieteniile au trecut dincolo de capii gruparilor. Pe conturile de Facebook ale interlopilor Florin Spac si Marian Sirbu, sageti ale clanului Camataru, saltati zilele trecute de politie si DIICOT , impreuna cu alti membrii ai retelei, intr-un dosar de santaj, apar o multime de fotografii de la restaurante, terase, diverse petreceri la care au participat alaturi de seful clanului Corduneanu, Costel.Mai mult, se pare ca acestia merg deseori in vacante impreuna. Astfel, Costel Corduneanu poate fi vazut intr-o salupa in timpul inei excursii alaturi de Florin Spac si Marian Sirbu.Nu lipsesc nici pozele facute noaptea pe alei sau pe scarile unei fantani arteziene.Clanul Camatarilor, considerat pana nu demult cea mai periculoasa retea de crima organizata din Capitala, are un trecut mai putin cunoscut. Liderul gruparii, care la un moment dat numara peste 200 de membrii, este Ion Balint, cunoscut de toata lumea drept Nutu Camataru. Reteaua dezvoltase o adevarata industrie a prostitutiei , iar principalii locotenenti ai lui Nutu erau membrii familiei sale. Inainte sa pozeze in bogatasi de top, cu vile luxoase, masini scumpe, petreceri cu manelisti cunoscuti si chiar o adevarata gradina zoologica, Nutu si Sile Camataru au fost infractori de rand. Au fost spargatori de locuinte si condamnati de cateva ori chiar inainte de Revolutia din 1989.Se pare insa ca gruparea Camatarilor ar fi avut legaturi si cu Eugen Plesa, liderul gruparii Luptatorilor din Sectorul 6 al Capitalei. Conform unor surse judiciare, o parte din armele furate de la Ciorogarla ar fi fost vandute si unor mambrii ai clanului condus de Nutu Camataru.Istoria clanului Corduneanu, cea mai periculoasa grupare de interlopi din Moldova , a inceput undeva in jurul anilor '90. In anul 2002 Costel Corduneanu s-a retras din activitatea sportiva, insa deja era cunoscut ca lider al gruparii de numele careia avea sa se lege infractiuni grave de crima organizata.Clanul Corduneanu activeaza in Iasi, iar numele membrilor gruparii au ajuns celebre in toata tara si chiar peste hotare din cauza scandalurilor, a actelor de violenta si a furturilor.Inainte de a fi cunoscut drept liderul celui mai de temut clan de interlopi din Iasi, numele lui Costel Corduneanu era legat de performanta sportiva. A fost unul dintre cei mai buni luptatori pe care i-a dat municipiul Iasi, fiind campion mondial la cadeti, vicecampion european si participant din partea Romaniei la doua editii ale Jocurilor Olimpice. La Barcelona , in 1992, unde a obtinut locul noua si la Atlanta, in 1996, cand s-a clasat pe locul 14.Miercuri dimineata, 26 mai, politia si DIICOT au facut 17 perchezitii la locuintele unor persoane suspectate ca au santajat mai multi agenti economici, folosind inclusiv violenta si amenintarile, pentru a recupera anumite sume de bani. Au fost aduse la audieri 16 persoane, iar 10 dintre acestea au fost retinute. Printre cei retinuti se afla Marian Sirbu (BOX), impreuna cu Florin Spac , fost luptator la CS Dinamo , Nicolae Strugariu (Sobi), Alexandru Stoica (Aticu), Robert Costandache, Sandu Ion (Boo), Ion Coporan, Daragiu Cristian si Cornel Dona, dar si un politist de la rutiera, Florin Catana.Angajati agenti de paza in mai multe sali de jocuri de noroc din zona Capitalei, suspectii le ofereau imprumuturi cu dobanda mare jucatorilor, apoi recuperau sumele prin batai si amenintari. Unele datorii erau inventate si cerute abuziv de membrii clanului. Marian Sarbu , zis si Box, ar fi bodyguardul lui Nutu Camataru si ar fi reusit prin amenintari si batai sa recupereze sume importante de bani, de ordinul sutelor de mii de euro.Aticu, Spac si Sobi, considerati de anchetatori locotenenti ai Clanului Camataru, erau agenti de paza in mai multe cazinouri.Ei ar fi intervenit in mai multe litigii pe care societatile respective le aveau cu diverse persoane fizice sau juridice. Anchetatorii spun ca ar fi mers sa ii ameninte si sa ii bata pe datornici si ar fi adunat 600 de mii de euro. O parte din bani, datorii reale, restul, datorii fictive, inventate.Surse apropiate achetei au confirmat pentru Ziare.com ca printre cei ridicati de politie cu o zi in urma ar fi si Andrei Ciomu, fiul medicului Naum Ciomu, cel are a amputat, in 2004, penisul unui pacient. Acesta nu se afla pe lista celor retinuti.