Legaturile "primejdioase" dintre politisti si interlopi. Unii le spuneau cand vin la perchezitii, altii le cereau sfatul in anchetele penale

Un interlop din Clanul Duduianu avea adresa din buletin in casa unui mascat

Cazul Caracal si legaturile dubioase intre sefii politiei si interlopi

Aurelian Soric, in lacrimi dupa interlopul Mararu, la Neamt

Utu Rohozneanu, liderul interopilor din vestul tarii, avertizat de politie la perchezitii

"Spaima Litoralului", Nuredin Beinur coordona politia din Mangalia

Ofiteri ai Politiei Romane, informatorii interlopului Sile Pietroi

Un politist de la Brigada Antidrog, cartita interlopilor

Cele mai recente cazuri sunt scandalul din cartierul bucurestean Giulesti, unde celebrul interlop Emi Pian, pe numele din buletin Florin Mototolea, unul dintre liderii clanului Duduianu, a fost ucis intr-o incaierare cu un rival, dupa o partida de barbut.Dupa o saptamana, politia a facut o descindere la mai multe locuinte ale membrilor clanului Duduianu, insa nu mica le-a fost mirarea cand, incercand sa-l gaseasca pe un interlop, l-au cautat in casa unui mascat. Parchetul Capitalei a transmis ca nu a fost vorba despre o greseala , insaInsa, intre timp, imagini cu sefii politiei care stau de vorba cu interlopii, noaptea, in apropierea unei biserici, apar in spatiul public. Desi oamenii legii au iesit dupa o saptamana, la solicitarea presedintelui Romaniei, sa dea detalii despre acest caz despre care au spus ca era perfect legal, seful IGPR, Liviu Vasilescu, si-a dat demisia . De asemenea, adjunctul Politiei Capitalei Radu Gavris a fost mutat la Harghita Politistii din Caracal au apelat la serviciile unor interlopi locali in operatiunea de gasire a Alexandrei Macesanu. Desi de regula informatorii dau ponturi Politiei, iar oamenii legii decid, in cazul Alexandrei, ar fi fost exact invers.Afaceristul a trimis insa Politia pe doua piste false, la adrese ale rivalilor din clanul Oaca, in seara in care copila a fost rapita, iar fiecare minut conta.Remus Radoi este cunoscut ca avand legaturi in presa si politica, considerat omul fratilor Dan si Cornel Ciocan. El controleaza doua firme de paza, Safety Security si Spartan Paza si Protectie, prin interpusi, intrucat a fost condamnat cu suspendare si are interzis dreptul de a detine firme de paza.El a fost retinut joi, 27 august 2020, intr-un dosar de evaziune fiscala, instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Olt.Procurorii au decis ca el sa fie cercetat sub control judiciar."De ce este atat de interlop Mararu? De ce, pentru ca dadea bani la oameni, ca lua camata ? Cati nu dau bani? Sunt procurori care dau bani cu camata. Si va dau un exemplu: procurorul militar, fostul sef al Parchetului de la Iasi, Badita Alexa, Dumnezeu sa-l ierte... Si care e problema? De asta e interlop, ca dadea bani cu camata? Eu cred ca se prezinta situatia intr-un mod total eronat", spunea fostul comisar sef Aurelian Soric in fata presei, dupa ce Interlopul Gheorghe Mararu a fost asasinat in localul Cafe Latino din Piatra Neamt (14 noiembrie 2010), intr-o o rafuiala intre doua bande rivale.Cuvintele rostite de Soric in fata presei au ramas celebre, dar i-au si grabit demiterea sa din functia de inspector sef al Politiei Neamt.Au cazut atunci si alte capete grele de la varful Politiei, precum chestorul sef Dan Fatuloiu (secretar de stat in MAI) sau Petre Toba (seful Politiei Romane). Ani de zile, Soric s-a zbatut in zadar prin instante sa revina in Politie.Unul dintre cele mai mediatizate cazuri in anul 2009 este povestea politistului care il informa pe interlopul Utu Rohozeanu ca vine sa il prinda.Claudiu Leontin Oana, politist de meserie, se pare ca era trecut pe "statul de plata" al "Imparatului". Mascatul, angajat in cadrul DPIR din IPJ Arad, a fost cel care, indirect, l-a informat pe Utu ca va avea loc o descindere si ca el este luat in vizor de anchetatori, scrie Adeavrul Interlopii lui Utu Rohozneanu formau cel mai temut grup infractional din Arad de la Revolutie incoace. Timp de ani buni, in Arad interlopii lui Rohozneanu, zis si "Imparatul", au detinut suprematia. Situatia insa s-a schimbat iar Parchetul a facut curatenie imediat dupa ce au inceput eliminarile adversarilor, iar disputele cu cutite, sabii si pistoale, pentru suprematia jocului alba-neagra, s-au facut in plina strada. Au fost saltati la inceputul anului 2009, insa pana atunci au reusit sa instaureze o adevarata teroare in lupta lor pentru afirmare.Condusi de un adevarat lider, cunoscut in intreaga tara de toti capii lumii interlope, Utu Rohozneanu, clanul sau a reusit sa scoata bani frumosi de pe urma jocului alba-neagra, taxelor de protectie si totodata a altor santaje asupra unor afaceristi. Acestia au fost luati prin surprindere de catre oamenii legii, dupa ce, mai bine de cinci luni ei au fost monitorizati pas cu pas. In 2009, Utu Rohozeanu a fost condamnat la 26 de ani de inchisoare.In 2010, subcomisar Gabriela Iacob, sef al Serviciului Rutier din Politia Mangalia, si comisarul sef Cristinel Nitoi, loctiitor al sefului Politiei Neptun, sunt anchetati de Parchetul General pentru legaturi cu o grupare de crima organizata. Cei doi ofiteri sunt acuzati ca ii ajutau pe membrii retelei interlope conduse de interlopul constantean Nuredin Beinur. Si in acest caz a fost identificata o lupta intre clanurile de interlopi, scrie Romania Libera In anul 2008, Politia Romana a fost zguduita de un scandal urias, dupa ce a iesit la iveala faptul ca inalti ofiteri ai Serviciului Investigatii Criminale al Politiei Capitalei, aflati sub conducerea celebrului general Mihai Pitulescu, aveau legaturi stranse cu temuta retea de interlopi condusa de Sile Pietroi.Totul a fost descoperit dupa arestarea membrilor unui clan rival. Politia era pregatita si pentru arestarea membrilor clanului lui Sile Pietroi. Spre stupoarea anchetatorilor, s-a constatat ca existau scurgeri de informatii care le permiteau interlopilor sa se puna la adapost ori de cate ori politistii incercau sa ii captureze.Din interceptarile telefonice a reiesit ca "informatorii" lui Sile Pietroi erau nici mai mult nici mai putin decat inalti ofiteri ai Serviciului Investigatii Criminale al Politiei Capitalei, aflati sub conducerea celebrului general Mihai Pitulescu.Interceptarile convorbirilor telefonice aflate la dosarul instrumentat de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Municipiul Bucuresti dovedesc ca aveau loc frecvent discutii intre unii ofiteri responsabili ai echipelor de investigatii cu membrii clanului mafiot.In acest mod, ofiteri de la Politia Capitalei si IJP Ilfov ii puneau in garda pe interlopi cu privire la operatiunile de filaj si descinderile pe care "mascatii" urmau sa le faca la locuintele lor.La dosar exista interceptari ale convorbirilor telefonice purtate periodic intre locotenentii lui Sile Pietroi si cei ai generalului Mihai Pitulescu, seful Serviciului de Investigatii Criminale al Politiei Capitalei.Insa nu doar ofiterii din Capitala turnau despre mersul anchetei, dar, la mare concurenta, si colegii lor, ofiteri judiciaristi din cadrul IJP Ilfov.Sub pretextul ca lucra ca bodyguard in timpul liber, le-ar fi oferit informatii din anchete traficantilor de droguri din Capitala.Veniturile mari si masinile de lux cu care se plimba le-au trezit suspiciuni superiorilor. Acestia banuiesc ca ofiterul ar fi intervenit chiar si intr-un scandal recent din cartierul Tei Toboc, intre doi interlopi, porecliti Joe si Bebino: unul dintre ei a fost mutilat cu o sabie.Cu o vechime de peste 15 ani in cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate din Politia Romana, Robert Cristian Badea ar fi trebuit sa se ocupe exclusiv de prinderea traficantilor de droguri.Insa el s-ar fi imprietenit cu membrii clanurilor interlope din Romania, chiar in timp ce erau anchetati si a inceput sa lucreze ca bodyguard in cluburile in care suspectau politistii ca actionau unii dealeri de droguri. Facea parte dintr-o grupare de crima organizata condusa de Rudolf Costea si Sergiu Spoitoru, acuza reprezentantii MAI, potrivit ProTV