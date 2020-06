Legea USR de infiintare a "DNA-ului padurilor" a fost adoptata de Senat. UDMR nu a votat actul normativ

Ziare.

Legea a fost adoptata aproape in unanimitate, cu 119 voturi "pentru", niciun vot "impotriva" si 11 abtineri ( UDMR ). De asemenea, s-au mai abtinut si Calin Popescu Tariceanu ALDE ), precum si senatorul Ioan Simionca, tot de la ALDE.Cei de la USR au criticat faptul ca maghiarii nu au votat actul normativ, subliniind ca "de-a lungul timpului au incercat sa vaneze padurile statului si au profitat in urma defrisarilor"."Uniunea Salvati Romania transmite ca votarea proiectului de lege inseamna un moment istoric pentru combaterea infractionalitatilor de mediu din tara noastra. Prin infiintarea DNA-ului Padurilor Parlamentul arata ca protejarea mediului devine o prioritate pentru Romania", a transmis USR intr-un comunicat de presa, scrie G4Media. Conform legii , Directia de Investigare a Infractiunilor de Mediu se infiinteaza, in cadrul Parchetului general, ca structura specializata in combaterea infractiunilor impotriva mediului inconjurator si isi exercita atributiile pe intreg teritoriul Romaniei.DIIM va fi condusa de un procuror -sef, iar in cadrul ei vor lucra un numar de cel mult 295 de procurori, dar nu mai putin de 10; 290 de ofiteri si agenti de politie judiciara, nu mai putin 25 de posturi ocupate prin detasare sau concurs, dupa caz; 40 de specialisti - nu mai putin de cinci si 270 de angajati - personal auxiliar de specialitate, economic si administrativ, dar nu mai putin de 25 de posturi.Sefull DIIM urmeaza sa fie numit la fel ca procurorul general al Romaniei si procurorii-sefi ai DNA si DIICOT : prin decret semnat de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei si cu avizul Sectiei pentru procurori a CSM , mai arata sursa citata.