Lider sindical din Politie, dupa protestul de la Cotroceni: "Cresterea salariului minim cu doar 41 de lei e o batjocura, seamana cu ce a facut Ceausescu in '89"

"Inghetarea, o taiere"

Avertizarile

Cateva zeci de sindicalisti, dintre care o mare parte politisti, din organizatii afiliate Confederatiei Nationale Sindicale Cartel ALFA, au participat luni la pichetarea sediului Presedintiei, solicitand in principal cresterea salariului minim, anularea inghetarii salariilor din sistemul public si cresterea pensiilor, dar si respectarea altor drepturi ale lucratorilor."Noi am iesit in strada si pentru salariul minim, pentru ca, in ultimii ani, o anumita guvernare a demonstrat ca salariul se poate mari de la 600 de lei cat era acum cativa ani, la 2.300 de lei. Astazi este 2.300 de lei. Se poate, dragi romani! Cine spune ca nu se poate este un mincinos. Romania este o tara bogata, o tara care are resurse, o tara care nu se compara cu multe alte tari care au un nivel de trai ridicat. La noi in Romania trebuie pentru acest popor sa fie un nivel de trai ridicat. Constitutia prevede ca romanii au dreptul la un salariu decent si la o pensie decenta.Acesti 41 de lei cu care ei au marit in acest an salariul minim este o batjocura. Este, daca vreti, o asemanare cu cea a facut Ceausescu in '89, cand a promis 10 lei, daca il lasam sa fie in continuare presedinte. Eu am fost si la Revolutie , in 1989, am fost si acum 10 ani, aici in fata Palatului Cotroceni, cand un fost presedinte a facut acelasi lucru, a taiat salariile si pensiile. Ce s-a intamplat atunci in Romania? Care a fost cel mai afectat mediu, cel bugetar sau cel privat? Au fost oameni care s-au sinucis, drame, familii distruse, afaceri trase pe dreapta, economia s-a dus in cap, oamenii nu mai aveau ce sa mai manance, ce sa duca acasa, la familie.Noi nu vrem ca acest lucru sa se repete. Acesti guvernanti trebuie sa respecte poporul roman, sa nu ne plece oamenii afara din tara! De aia ne pleaca romanii din tara, pentru ca tara asta nu le ofera nimic. Noi aici suntem in strada ca sa aparam dreptul romanilor la un nivel de trai decent, la un salariu decent, la o pensie decenta", a afirmat Marius Ionescu.Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual a apreciat ca "inghetarea" salariilor din sistemul public reprezinta, practic, o taiere a acestor salarii."Revendicarile noastre sunt 'dezghetarea' salariilor si a pensiilor. Acesti guvernanti, anul trecut, in campanie electorala, n-au spus ca e o problema cu Covid-ul sau cu bugetul. Anul trecut, legile au mers cum au mers, Legea salarizarii, Legea pensiilor, insa, dupa ce a trecut campania electorala, surpriza: acesti domni s-au vazut in palate si surpriza pentru poporul roman - inghetarea salariilor si a pensiilor. Noi am iesit astazi in strada nu pentru noi, politistii, pentru ca eu reprezint politistii, dar reprezint si poporul roman, pentru ca noi avem familii, iar in familiile noastre sunt profesori, invatatori, medici, asistenti, oameni care au o afacere sau oameni angajati in mediul privat.Acesti oameni au dreptul la un salariu decent, la o pensie decenta. Acesti guvernanti nu ca au inghetat salariile si pensiile, aceasta este o minciuna. Ei au taiat salariile si pensiile: Legea salarizarii prevede un nivel al salariului care nu este respectat de actuala clasa politica care guverneaza Romania; Legea pensiilor pentru militari si pentru politisti prevede o pensie care trebuia sa fie mai mare si care acum este mai mica si asta inseamna o taiere. Pensionarilor din Romania le-au promis un nivel mai mare al pensiilor, cum prevede legea, iar dansii, dand un nivel mai mic al pensiilor, practic au taiat pensiile. Ce le rezerva actuala clasa politica copiilor nostri?", a sustinut Ionescu.El a avertizat ca tot mai multi oameni vor iesi in strada in cazul in care Guvernul nu va renunta la decizia de inghetare a salariilor angajatilor din sistemul public."Domnul presedinte speram sa isi intre in rolul pe care il are conform Constitutiei si sa nu mai spuna ca nu poate de fapt sa se respecte legea. Dansul a jurat, a depus un juramant de credinta fata de poporul acesta si ii cerem sa-l respecte. Atat si nimic mai mult. Noi nu vrem mariri de salarii, vrem ca legea in tara asta sa nu fie respectata doar de politisti, doar de militari, doar de celelalte categorii sociale, doar de romani.Respectarea legii trebuie sa inceapa de la cei care sunt reprezentantii statului roman, de la presedintele Iohannis, care trebuie sa stea de vorba cu Guvernul si sa transmita acest mesaj al nostru, care este unul de fermitate, ca nu vom pleca din strada si vom avea mai multi oameni in strada zi de zi, pana cand nu vor aplica legea", a incheiat Marius Ionescu.