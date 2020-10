Deputatul PSD Liviu Plesoianu pleaca din partid: "PSD a fost preluat de calai"

"Partidul in care am intrat in 2016 este exact opusul partidului din 2020! Din acest moment, drumurile noastre se despart. Iar cine ma cunoaste stie ca, daca ajung sa iau hotararea de a pleca de undeva, nu ma mai uit niciodata inapoi. PSD a fost preluat de calai ai oricarui principiu, de oameni din clei care se dedubleaza si isi inventeaza azi versiuni noi care pornesc a se lupta cu versiunile lor de alaltaieri. Cine accepta asa ceva - sa fie sanatos! Eu nu accept!", a afirmat Liviu Plesoianu, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook El a adaugat ca nu are ce sa le transmita "impostorilor si sforarilor", dar cu colegii "ramasi verticali" si cu oamenii care i-au votat in 2016 va vorbi despre "CURAJ si despre PRINCIPII puse in practica"."...Pentru ca am fost primul care, inca din luna decembrie 2016, imediat dupa alegeri, am spus ca Iohannis ar trebui suspendat si ca, daca acest lucru nu se intampla, va face tot ce tine de el ca "sa nu mai ramana piatra pe piatra in aceasta tara". Exact aceasta expresie am folosit-o. Multora li s-a parut exagerata, prea dura. ...Apoi, s-a vazut ca am avut perfecta dreptate!...In data de 7 februarie 2017, in plina isterie nationala legata de "OUG 13", am ramas in banca, in Parlamentul Romaniei, unde am fost trimis prin VOTUL OAMENILOR, si am protestat civilizat pe toata durata "discursului" plin de ura scrasnita al Insului din Deal....Tot in acea perioada, am insistat pe toate caile posibile ca PSD sa le dea ocazia sa se exprime public celor care nu cred intr-un stat condus de oameni din spatele cortinei. Mi-am conceput si un mesaj care sa ma defineasca in tot ceea ce fac: "Lasa-i sa lupte alaturi de tine pe cei care te-au ales sa lupti pentru ei!"......In aprilie 2017, m-am dus chiar in barlogul... mamutului radioactiv. In plina dezbatere a Comisiei de la Venetia, gazduita la Cotroceni, am vorbit in fata tuturor despre incalcarea grosolana a Constitutiei Romaniei de catre Insul-in-geaca-rosie, despre cum intelege el sa nu fie mediator, ci dezbinator si instigator!", a relatat Plesoianu.El a mentionat ca la sedintele Comisiei de Ancheta din Parlament a adresat "toate intrebarile corecte, fara nicio ezitare, chiar daca acolo se afla marele GEORGE MAIOR""... Apoi, fara sa cer vreun ajutor de la partid, m-am dus pe persoana fizica in fata sediului central DNA , pentru a-i adresa distinsei KOVESI intrebarea de care tot fugea: "Ce ati cautat acasa la Oprea in seara turului II al alegerilor prezidentiale din 2009?"....Cateva saptamani mai tarziu, i-am adresat aceeasi intrebare si la Bruxelles, privind-o in ochi fara sa clipesc si intalnindu-i toata URA de care e capabila. Si e capabila de INUMAN de multa...", a sustinut acesta.Plesoianu a adaugat ca a votat "fara ezitare" pentru inlaturarea lui Grindeanu."DAR pentru numirea sa la ANCOM n-am mai votat cateva luni mai tarziu, declarand ca nu sunt BIPOLAR!...Pentru inscaunarea lui Tudose n-am votat si ma felicit in fiecare zi pentru asta!", a completat el.Plesoianu a mentionat ca a lucrat la Legea ONG-urilor, desi "o puternica opozitie a venit chiar dinspre propriul Guvern", enumerand si alte proiecte, precum cel privind limitarea mandatelor sefilor din servicii sau cel privind excluderea din magistratura a celor care au lucrat in echipe mixte, in baza protocoalelor secrete cu SRI."...Bugetul pe 2018, de pilda, nu l-am votat, pentru ca nu mi se pare normal sa aloci bani in plus catre institutiile de forta inainte de a le fi reformat cu adevarat....Acelor membri ai opozitiei care confunda Parlamentul cu stadionul le-am tinut piept cu propriile arme , pentru ca n-am suportat sa vad cum sunt efectiv HARTUITI colegii mei in Parlamentul Romaniei de catre o adunatura de robotei cipati....Ambasadorilor si ZEILOR de la Bruxelles le-am raspuns ferm si argumentat de fiecare data cand au inteles sa ne bata cu linia peste degete, din reflexul de a ne considera copiii inadecvati ai Vestului....Am protestat cu portocale la Cotroceni, atunci cand Insul Bizar a spus ca nu stie si nu-l intereseaza nimic legat de abuzurile "unitatii de elita" DNA Ploiesti....Am candidat la functia de presedinte PSD si am vorbit in cadrul acelui congres asa cum o fac mereu: perfect LIBER!", a mai afirmat Plesoianu, in postarea sa.El a incheiat vorbind despre curaj."Multe ar mai fi de spus despre CURAJ, despre asumarea unei lupte impotriva Sistemului. Cert este ca lucrurile sunt simple: ori ai CURAJ, ori n-ai, ori te lupti, ori nu te lupti, ori iti asumi niste principii, ori nu. Asa ca, fara a ma cocota pe vreun piedestal (sunt un om normal, cu calitati si defecte), chiar am multe de spus despre "curaj" si despre "principii asumate". Daca as fi gandit asa cum din pacate mult prea multi gandesc in politica romaneasca, nu m-as fi expus si mi-as fi asigurat foarte usor un locsor pufos si relaxant... Voi continua si de acum inainte sa vorbesc si sa actionez doar sub impulsul lucrurilor in care cred, alaturi de ceilalti oameni LIBERI! Fie sa FIM!", a conchis Plesoianu.