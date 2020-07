Locuinta unui politist din Dorohoi a fost incediata, casa a fost distrusa. Nu este pentru prima data cand omul legii este tinta unor razbunari

Cazul, cercetat de Investigatiile Criminale

Masinile unor politisti, incendiate

In urma unui apel pe 112, la fata locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detasamentului Dorohoi, care au reusit sa stinga focul, insa echipajele de interventie au revenit si in cursul diminetii de astazi intrucat exista riscul ca flacarile sa reizbucneasca. In urma incendiului, casa a fost distrusa, iar lucrurile din interior au fost distruse, pagubele fiind considerabile, potrivit Monitorul de Botosani. Sursa citata arata ca nu este pentru prima data cand politistul este tinta unor razbunari. In urma cu circa un an, cand locuinta acestuia se afla in constructi, persoane necunoscute i-au distrus zidurile.Cazul se afla in atentia conducerii Inspectoratului de Politie Judetean, iar cercetarile sunt efectuate de politistii de la Investigatii Criminale, sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere prin incendiere.In luna mai a acestui an, masina personala a unui politist de frontiera de la Radauti (Suceava) a fost incendiata. Autoturismul era parcata in curtea casei politistului, situata foarte aproape de sediul Politiei de Frontiera Radauti. Politistul vizat, Cristian Bosta, activase o perioada si in cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Botosani, de unde s-a transferat la Suceava.In vara anului trecut, el a primit emblema de onoare a MAI pentru activitatea desfasurata pe linia combaterii contrabandei si nu este exclus ca incendierea sa fi fost pusa la cale de cei implicati in contrabanda cu tigari.In aprilie a.c., un alt autoturism BMW al unui politist de la Vatra Moldovitei (jud. Suceava) a fost incendiat in apropiere locuintei de serviciu a acestuia. In acest caz, actiunea pare a fi legata de urmarirea unor braconieri de catre respectivul politist, conchide Monitorul de Botosani.