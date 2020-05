Luni intra in vigoare legea starii de alerta: Pentru ce se dau amenzi si cat de mari sunt acestea

Lipsa mastii si a declaratiei: Intre 500 si 2.500 de lei

Iata cum sunt detaliate amenzile

Amenzile variaza de la 500 de lei la 15.000 de lei, iar cei care le primesc pot plati jumatate din suma in termen de 15 zile.Contraventile sunt detaliate, astfel incat sa nu se repete situatia din prevederile neconstitutionale ale ordonantei din cazul starii de urgenta, care erau prea generale, fara a fi definite si individualizate pentru fiecare situatie in parte.Trebuie spus ca cele mai mari amenzi le risca sefii institutilor publice si persoanele juridice. In aceste cazuri se poate ajunge la sume de 15.000 de lei.Totusi, sunt cazuri in care persoanele fizice risca sa fie amendate, de exemplu daca nu detin o declaratie pe proprie raspundere cand merg in afara localitatii de domiciliu, contraventia este intre 500 si 2.500 lei.Persoanele care nu poarta masca in spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun, la locul de munca si in alte spatii inchise pot fi amendate cu sume cuprinse intre 500 de lei si 2.500 de lei.De asemenea, persoanele care participa la la intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise, risca amenda de la 500 lei la 2.500 lei.Articolele 65 si 66 din LEGE a nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 stabilesc pentru ce se pot da contraventii, cuantumul acestora si autoritatile care constata contraventia- politie jandarmi , DSP, ISU, Ministerul Transporturilor etc.Constituie contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni , urmatoarele fapte savarsite pe durata starii de alerta:Neluarea de catre conducatorii serviciilor de asistenta sociala a masurilor stabilite conform art. 5 alin. (1) lit. e), referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activitatii-Neluarea de catre conducatorii autoritatilor sau institutiilor la nivelul carora sunt constituite centrele operative pentru situatii de urgenta a masurilor pentru permanentizarea activitatii acestora, conform art. 5 alin. (1) lit. f)-Neexecutarea masurilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. a), referitoare la evacuarea temporara a persoanelor si bunurilor din zona afectata sau posibil a fi afectata, de catre personalul institutiilor si autoritatilor publice desemnate sa puna in aplicare aceste masuri-Impiedicarea de catre orice persoana fizica a executarii masurilor de evacuare temporara a persoanelor si bunurilor din zona afectata sau posibil a fi afectata, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. a)-Impiedicarea de catre orice persoana fizica a distribuirii ajutoarelor de prima necesitate pentru persoanele si animale afectate, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. b) -Neefectuarea lucrarilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. c), referitoare la modificarea de urgenta a mediului inconjurator si infrastructurii, de catre personalul institutiilor si autoritatilor publice desemnate prin hotarari ale comitetelor pentru situatii de urgenta sa puna in aplicare aceste masuri-Impiedicarea de catre orice persoana fizica a efectuarii lucrarilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. c), referitoare la modificarea de urgenta a mediului inconjurator si infrastructurii-Nerespectarea de catre persoanele fizice a masurilor individuale de protectie a vietii si pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sanatatii persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d)-Nerespectarea de catre persoanele fizice a masurilor de izolare la domiciliu stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d)-Nerespectarea interdictiilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a) de a organiza mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de intruniri, in spatii deschise, ori intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise-Participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau la alte tipuri de intruniri, in spatii deschise, ori la intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise, interzise in conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. a)-Desfasurarea de catre organizatori a unor mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de intruniri, in spatii deschise, ori a unor intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise, cu nerespectarea masurilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a)-Circulatia persoanelor, pietonala sau cu vehicule, in locurile si, dupa caz, in intervalele orare in care aceasta a fost interzisa sau restransa potrivit art. 5 alin. (3) lit. b)-Nerespectarea de catre persoanele fizice a interdictiei de iesire din zonele stabilite in conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. c) sau incalcarea intervalelor orare in care este permisa iesirea din aceste zone-Nerespectarea de catre persoanele fizice a interdictiei de iesire din cladirile, localitatile sau zonele geografice in care a fost instituita carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c)-Nerespectarea de catre operatori a masurilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. d), referitoare la restrangerea sau interzicerea transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul ori incalcarea intervalelor orare in care acestea sunt permise-Nerespectarea de catre conducatorii institutiilor sau operatorilor economici a conditiilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f), referitoare la desfasurarea activitatii acestor institutii sau operatori economici-Nerespectarea de catre conducatorii institutiilor sau operatorilor economici a masurilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f), referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestor institutii sau operatori economici-Neefectuarea lucrarilor pentru demolarea partiala sau totala a unor constructii, instalatii sau amenajari, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlata a unor terenuri, culturi, plantatii sau paduri, de catre persoanele fizice sau juridice ori de catre personalul institutiilor si autoritatilor publice desemnate potrivit art. 5 alin. (4) lit. g)-Impiedicarea de catre orice persoana fizica a efectuarii lucrarilor pentru demolarea partiala sau totala a unor constructii, instalatii sau amenajari, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlata a unor terenuri, culturi, plantatii sau paduri, stabilite potrivit art. 5 alin. (4) lit. h) -I.S.