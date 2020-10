Masina unui sef din Politie, cumparata "in semn de prietenie" de o firma pe care politistul trebuie sa o verifice

Potrivit sursei citate, patronul poligonului a confirmat ca Boia, pe care fosta sa amanta il acuza de santaj , a cumparat masina politistului pe firma sa. Sursa citata mai arata ca masina sefului de la Arme a fost cumparata in leasing de firma Sam Consulting 2016. Intre timp, firma, care detine un poligon de trageri la Chisoda, langa Timisoara, si-a schimbat denumirea, devenind Black Cube Solutions. Asociat si administrator in firma care detine poligonul de trageri, Ioan Mihoc, a declarat ca "masina e inmatriculata pe Sam Consulting".Potrivit adevarul.ro, patronul poligonului a mai declarat ca masina sefului de la Arme a fost cumparata pe firma sa "in semn de prietenie". "Si-a platit avansul, si-a platit ce a fost de platit. Ratele se platesc din firma, dar participa si el. Masina e in continuare la el. Nu i-am cerut-o. Nu am mai discutat cu dansul de vreo doua saptamani", a declarat Mihoc, potrivit caruia Nicolae Boia "doreste sa o treaca (n.r.masina) de pe societatea mea pe o alta societate". "Cand a fost vorba de ceva, tot timpul m-au ars (n.r. politistii de la Arme)", a mai declarat Mihoc.Contactat pentru un punct de vedere, Nicolae Boia a refuzat sa comenteze situatia, dar nici nu a negat ca masina sa a fost cumparata pe numele firmei lui Mihoc, sustinand ca va comenta "decat la momentul oportun". "Nu am ce sa comentez. Nu e vorba de nicio infractiune si nu am ce sa comentez. Comentez decat la momentul oportun. Nu are nicio legatura cu controlatul in firma asta si cu nimic altceva. Ca principiu, nu are nimic. Alta intrebare daca aveti", a fost reactia sefului Serviciului Arme din cadrul Politiei Timis, potrivit adevarul.ro