Macel in Dorobanti: Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, in concediu

Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca, anchetata pentru ca nu ar fi avut mandat sa faca anumite afirmatii, in fata presei, in ceea ce priveste macelul din Dorobanti, se va afla in concediu pe durata cercetarii.

"Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca, se afla in concediu pe perioada anchetei. Dar si inspectorul de politie Niculae Alexandru va poate raspunde la orice informatii de interes public la nivelul Capitalei", au declarat pentru Ziare.com surse din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGMB).

Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, in ancheta dupa ce l-a contrazis pe Liviu Popa

In legatura cu o posibila inlocuire a Dianei Sarca din calitatea de purtator de cuvant al Politiei Capitalei, pe fondul achetarii sale, sursele citate au spus ca nu au nicio informatie in legatura cu asa ceva.

La randul lui, purtatorul de cuvant al Politiei Romane, comisarul Christian Ciocan, a spus ca nu a fost informat cu privire la inlocuirea Dianei Sarca si ca astfel de schimbari din functie se fac, de obicei, in mod transparent si public.

Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca, anchetata

Diana Sarca, care l-a contrazis pe seful Politiei Romane in ce priveste actele de la dosarul de permis de port-arma obtinut de criminalul din Dorobanti, Gheorghe Vladean, este anchetata, pentru ca nu ar fi avut mandat sa faca anumite afirmatii, in fata presei.

"Doamna Sarca, in calitate de purtator de cuvant al Politiei Capitalei, are un mandat si poate face orice fel de afirmatii in interiorul acestui mandat. Din ce am discutat cu sefii ei, nu i-au dat acest mandat si este cercetata", a declarat, saptamana trecuta, Liviu Popa.

Diana Sarca l-a nemultumit pe Liviu Popa dupa ce a declarat ca autorul atacului armat din Dorobanti a obtinut permisul de port-arma cu toate actele legale, inclusiv cu un certificat de examen psihologic, semnat de un medic din cadrul MAI.

Seful Politiei Capitalei cere ancheta la Serviciul Arme

Sarca a mai spus ca documentatia in vederea obtinerii de catre Vladan a permisului de port-arma a fost semnata de Nicolae Marinescu, care atunci era loctiitorul sefului Politiei Capitalei din acea perioada.

Diana Sarca are 37 de ani, iar ultimii 15 ani, dupa absolvirea Academiei de Politie "A.I.Cuza", i-a petrecut in Politia Capitalei, unde a fost locotenent la Serviciul Arme, apoi la Serviciul Omoruri, iar acum are gradul de comisar, ofiter specialist principal. In 2011, a fost numita purtator de cuvant al Politiei Capitalei.