Mafiotul Nunzio Larizza, unul dintre cei mai cautati traficanti de droguri din Italia, a fost prins in Bucuresti

"Politistii Directiei de Investigatii Criminale au depistat un cetatean italian, urmarit international la solicitarea autoritatilor din Italia, pentru ca ar fi constituit un grup infractional organizat cu scopul de a achizitiona, transporta si vinde cocaina in cantitati mari.La data de 13 august 2020, politistii Serviciului Urmariri din cadrul Directiei de Investigatii Criminale - I.G.P.R. au depistat, in Bucuresti, un cetatean italian, urmarit international la solicitarea autoritatilor italiene.Acesta era cautat pentru comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de droguri, constand in aceea ca, impreuna cu alti cetateni italieni, ar fi constituit un grup infractional organizat cu scopul de a achizitiona, transporta si vinde cocaina in cantitati mari.Persoana urmarita a fost condusa la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti care a dispus retinerea lui pentru 24 de ore. In cursul acestei zile, barbatul va fi prezentat magistratilor Curtii de Apel Bucuresti, in vederea confirmarii mandatului si demararii procedurii de predare catre autoritatile judiciare din Italia", a transmis Politia Romana.