Mai multi cetateni bulgari au incercat sa intre ilegal in Romania cu teste COVID-19 false, achizitionate cu 50 de euro

"In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-au prezentat, in ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare in tara, la intervale diferite de timp, doi cetateni bulgari, care, pentru a li se permite intrarea, au prezentat reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica din punctul de frontiera rezultatele negative ale unor teste SARS-CoV-2.Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea testelor, echipa comuna de control, formata din politisti de frontiera romani si bulgari, a efectuat verificari suplimentare, ocazie cu care a fost constatat faptul ca acestea nu au fost eliberate de clinica mentionata in documentele prezentate, ele fiind false", a precizat Andreea Bicu.Cetatenii bulgari au declarat ca au procurat testele false din Bulgaria, contra sumei de 50 de euro fiecare, cu intentia de a li se permite intrarea in Romania fara a le fi aplicate masurile de sanatate publica de catre autoritatile competente, avand in vedere ca Bulgaria se afla pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat.Barbatii au fost preluati de autoritatile bulgare in vederea continuarii cercetarilor si dispunerii masurilor legale ce se impun.Purtatorul de cuvant a ITPF Giurgiu a mentionat ca, in ultimele saptamani, politistii de frontiera giurgiuveni s-au mai confruntat cu astfel de cazuri, fiind depistati mai multi cetateni bulgari care au incercat sa intre ilegal in Romania folosindu-se de teste COVID false.