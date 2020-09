MAI pune in dezbatere publica un proiect de OUG privind cautarea persoanelor disparute: "Vor fi infiintate structuri specializate si dosarul disparitiei"

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a organizat, vineri, dezbaterea publica a proiectului ordonantei de urgenta a Guvernului privind cautarea persoanelor disparute, in sistem mixt videoconferinta si online."Obiectivul principal al proiectului priveste stabilirea cadrului organizatoric al procedurilor administrative, a metodelor si evidentelor specifice activitatii de cautare a persoanelor disparute. Acest proiect propune constituirea de structuri specializate pentru cautarea persoanelor disparute, atat la nivel central, in cadrul IGPR, cat si la nivel teritorial, in cadrul inspectoratelor judetene de politie ", a declarat directorul Directiei de Investigatii Criminale din IGPR, Adrian Ciprian Miron.El a precizat ca va fi nevoie de un numar de 335 de politisti, inclusiv persoanele cu functii de conducere."Orice unitate de politie de pe teritoriul Romaniei va fi indreptatita sa primeasca o sesizare privind disparitia unei persoane, indiferent de loc, indiferent de calitatea persoanei sau de competenta teritoriala. Cred ca prin aceasta vom indeparta orice posibila neconcordanta intervenita atat in atitudinea colegilor, cat si procedura imediata de declansare a cautarii persoanei disparute", a mai spus Adrian Miron.Acesta a vorbit si despre introducerea conceptului de "dosar al disparitiei", deoarece nu exista pana acum reglementata aceasta chestiune - dosarul de disparitie va fi in responsabilitatea unei structuri specializate pentru cautarea persoanelor disparute, atat la nivel central, cat si la nivel teritorial."Au fost stabilite obligatiile punctuale in sarcina autoritatilor cu atributii in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului. In ordonanta se prevad mai multe atributii si mai multe obligatii, atat pentru Directiile Generale de Asistenta si Protectie Sociala, cat si pentru serviciile de asistenta sociala, atunci cand e cazul. Au mai fost stabilite instrumentele organizatorice si pentru cautari sistematice in teren - ele sunt detaliate in cuprinsul OUG", a adaugat el.Potrivit expunerii de motivea proiectului, trebuie pornit in special de la dreptul persoanei disparute de a fi gasita si reintoarsa intr-un mediu care sa ii ofere securitate , precum si de la prezumtia ca aceasta se afla intr-o stare de pericol."Un principiu se refera la prioritizarea cazurilor de disparitie, stabilind ca regula de ghidare a reglementarii faptul ca primele 48 de ore de la sesizarea disparitiei prezinta importanta cruciala in ceea ce priveste sansele de gasire a persoanei disparute si, dupa caz, de salvare a acesteia. Intreg proiectul stabileste mecanisme administrative care urmaresc utilizarea intensiva in primele 48 de ore a resurselor detinute de autoritati sau puse la dispozitie de parteneri, urmand ca ulterior activitatea de cautare sa fie ghidata de datele si informatiile obtinute in acest interval critic", se arata in documentul publicat de MAI.