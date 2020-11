Ministerul de Interne, despre modificarea legii pensiilor militare: "Sunt doar speculatii"

Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a declarat ca toate informatiile aparute despre acest subiect al pensiilor militare sunt doar speculatii."Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, referitoare la o posibila modificare a conditiilor de pensionare pentru angajatii MAI, precizez ca la nivelul Ministerului Afacerilor Interne nu a existat, nu exista in prezent si nu se are in vedere pentru perioada urmatoare intentia de a promova, sustine ori elabora o initiativa legislativa in vedere modificarii hotararilor legale privind sistemul pensiilor militare ori a conditiilor legate de varsta pentru accesarea acestui drept. Toate informatiile aparute in presa sau in randul sindicatelor referitoare la aceste subiect sunt doar speculatii", a afirmat purtatorul de cuvant al MAI.Citeste si: