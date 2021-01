Maia Sandu evoca reinnoirea dialogului politic si dezghetarea relatiilor cu partenerii europeni

''Sunt ferm convinsa ca reinnoirea dialogului politic si dezghetarea relatiilor cu partenerii europeni vor contribui la construirea unui stat de drept, la consolidarea unei democratii veritabile si a unei economii functionale'', a declarat Maia Sandu, care pe parcursul vizitei de doua zile - luni si marti - a avut intalniri cu sefii principalelor institutii europene, precum si cu membri ai executivului si parlamentului UE.Aceasta s-a referit, in cadrul intalnirilor, la prioritatile mandatului sau in functia de presedinte - in special, lupta impotriva coruptiei, accelerarea accesului la vaccinul anti-COVID-19 pentru medici si lucratorii medicali din prima linie, intensificarea cooperarii economice, obtinerea unui sprijin pentru agricultori si pentru intreprinderile mici si mijlocii, precum si importanta asistentei UE pentru Republica Moldova.Interesul Republicii Moldova este de a extinde si aprofunda cooperarea cu UE in mai multe domenii, inclusiv pe dimensiunea politicii externe, precum si in ce priveste integrarea continua in domeniile economic, energetic, de protectie a mediului si al serviciilor, potrivit Maiei Sandu.''Puteti conta pe Uniunea Europeana pentru sprijinirea agendei reformatoare, inclusiv a sistemului judiciar si a eforturilor anticoruptie atat de necesare, precum si a luptei si redresarii in urma #COVID19", a dat asigurari Ursula von der Leyen , presedinta Comisiei Europene, dupa intalnirea avuta luni cu Maia Sandu.Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a mentionat ca UE sustine in totalitate o agenda de reforma puternica si lupta impotriva coruptiei in Republica Moldova, asa cum a cerut electoratul. ''Suntem solidari in lupta impotriva #COVID-19 si in continuarea redresarii socio-economice'', a dat asigurari oficialul european.CITESTE SI: Trump si oficiali ai administratiei sale, inclusi pe o lista neagra a Iranului