VIDEO Majorat cu aproape 100 de persoane la Navodari, intrerupt de politisti. Fiecare invitat a primit cate o amenda de 2.000 de lei

Petrecere privata cu 27 de persoana in Ilfov, sparta de politie

Controale si masuri anti-panemie

Totul s-a intamplat joi, in jurul orei 18.30. "Politistii din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati cu privire la desfasurarea unui eveniment privat, la o cafenea din orasul Navodari, la care participa mai multe persoane, fara a fi respectate masurile de prevenire si limitare a raspandirii infectiei cu noul coronavirus La fata locului au ajuns politisti din cadrul Politiei orasului Navodari si politisti locali, in sprijin sosind echipaje de Politie de la subunitatile din apropiere - Sectia 5 Rurala Cogealac, Sectia 2 Rurala, Politia statiunii Mamaia , precum si o grupa din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale.Politistii au constatat faptul ca este vorba despre un majorat, la eveniment participand 96 de persoane. Toate au fost legitimate si sanctionate contraventional cu amenda in valoare de 2.000 de lei fiecare, evenimentul fiind intrerupt. Totodata, a fost identificat si sanctionat contraventional administratorul societatii comerciale, cu amenda in valoare de 10.000 de lei", se arata intr-un comunicat al IPJ Constanta.Aceasta nu a fost insa singura petrecere sparta de politie in ziua de joi. "In jurul orelor 20:30, politistii din Pantelimon au fost sesizati cu privire la d esfasurarea unei petreceri private intr-un imobil de pe raza localitatii, unde nu erau respectate masurile de protectie sanitara.Politistii din Pantelimon impreuna cu jandarmii din Ilfov s-au deplasat cu operativitate la fata locului, astfel ca petrecerea a fost intrerupta.In urma activitatilor specifice desfasurate, fortele de ordine au identificat 27 de persoane participante.In cauza, politistii au sanctionat contraventional conform Legii 55/2020 organizatorul petrecerii, care isi serba ziua de nastere, cu amenda in valoare de 5000 de lei, urmand sa fie aplicate sanctiuni contraventionale si celorlalte persoane identificate", a transmis IPJ Ilfov.In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19.Peste 7.000 de politisti, impreuna cu jandarmi , politisti de frontiera , cadre ISU, politisti locali, reprezentanti ai ANSVSA, ANPC , Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor si ai autoritatilor publice locale, au desfasurat 797 de actiuni de verificare a modului in care se respecta masurile de protectie sanitara la nivel national.Au fost efectuate 63.084 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse.In urma actiunilor punctuale de control, au fost aplicate 3.928 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 710.270 de lei.