Mama unei fetite de doi ani, sanctionata de politisti din cauza galagiei facute de micuta

Totul s-a intamplat in Galati, din cauza unui singur vecin deranjat de zgomot, sanctiunea fiind aplicata sub forma de avertisment, scrie Express de Dunare "Sus numita, in timp ce se afla in locuinta sa, nu a luat masuri de supraveghere a fiicei sale in varsta de 2 ani si sapte luni care a tulburat linistea locatarilor prin producerea de zgomote si larma", scrie in procesul verbal completat pe 5 mai.Tatal copilului a povestit, miercuri, ca doar un singur vecin este deranjat de micuta, iar Politia a venit de mai multe ori la ei la usa."El (vecinul - n.red.) s-a simtit foarte deranjat de cand ne-am mutat. Am aflat ca lucreaza la Politie si vine noaptea de la munca. In decembrie ne-a reclamat, a venit sectoristul, a constatat ca era vorba despre un copil mic. Am fost la sectie si am facut o declaratie conform careia copilul este mic, scapa jucarii si ca incercam sa oprim zgomotele. Asta ca sa inchidem povestea.Ulterior, in martie, a venit un alt echipaj la noi. Copilul era cu bunica, ea s-a speriat. In ajunul Pastelui, la ora 8 dimineata, alti politisti au venit la noi. Noi stam la etajul 6. Cica ar fi reclamat cineva ca in bloc se aude muzica populara, dar au venit doar la noi.Si vecinul a venit la noi la usa, ne-a spus sa-l lasam sa traiasca. Dar noi nu facem nimic deosebit. Parchetul este vechi, scartiie, copil mai fuge cand venim acasa, se bucura, sau cand il bagam la baie, fuge de noi. Nu facem petreceri, nu s-a mai plans nici un vecin, ne culcam la ora 22:00", a declarat barbatul pentru Mediafax Saptamana trecuta, politistii au venit din nou la usa familiei si au sanctionat-o pe mama.Acum, cei doi isi duc copilul zilnic la locuinta bunicii si vor sa conteste avertismentul primit, deoarece considera ca este vorba despre un abuz.